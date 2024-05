Geniales Manöver von Tim Gajser (HRC) in Agueda

Tim Gajser ging in der ersten Runde in Führung

In der ersten Runde des MXGP-Qualifikationsrennens von Agueda zeigte HRC-Werksfahrer Tim Gajser ein sensationelles Überholmanöver und zog binnen weniger Meter an Jorge Prado und Jeffrey Herlings vorbei.

Die Schlüsselszene im MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Portugal in Agueda ereignete sich in der ersten Runde: Tim Gajser startete auf P3 hinter Jorge Prado (GASGAS) und Jeffrey Herlings (KTM). Der Slowene nutzte in den ersten Kurven die Außenlinien, um Schwung aufzubauen, schnitt dann aber von außen nach innen, um auf dem rutschigen und schlammigen Boden an Prado vorbeizugehen. Am direkt folgenden Bergabsprung quetschte er sich mit einem super-flachen Scrub an Herlings vorbei und ging in Führung. Diese Aktion erforderte neben dem Können eines fünffachen Weltmeisters auch Selbstvertrauen, Mut und enormes Reaktionsvermögen!

WM-Leader Prado wirkte nach diesem extremen Manöver sichtlich irritiert und fiel sofort weiter auf Rang 6 zurück. Am Ende wurde der Spanier Siebter. Gajser verkürzte mit seinem Sieg und den damit gewonnenen 10 Punkten seinen Rückstand zur WM-Spitze auf 7 Punkte.

«Ich hatte einen guten Start, bin aber sehr weit nach außen getragen worden», erklärte Tim Gajser nach dem Rennen. «So sind Jorge und Jeffrey innen an mir vorbeigegangen. Jeffrey ging in den ersten paar Kurven sehr aggressiv zur Sache und ich wusste, dass ich sofort überholen musste, wenn ich meine Chance wahren wollte. Mit dem Manöver habe ich beide wohl ein wenig überrascht. Es gab heute eigentlich nur eine fahrbare Linie, so dass das Überholen und Überrunden sehr schwierig war. Hoffentlich können wir das Ergebnis morgen wiederholen.»

MXGP Qualifikationsrennen Agueda (Portugal):

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Pauls Jonass (LT), Honda

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

7. Jorge Prado (E), GASGAS

8. Alvin Östlund (S), Honda

9. Isak Gifting (S), Yamaha

10. Benoit Paturel (F), Yamaha