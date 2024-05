Romain Febvre (Kawasaki): Klare Worte in Richtung FIM

Bis zur Pressekonferenz wusste der zuvor als Sieger gefeierte Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre nichts von den verhängten Strafen und den daraus resultierenden Veränderungen der Ergebnisse und wurde nicht informiert.

«Nach dem gewaltigen Podium, den Fernsehinterviews und den Feierlichkeiten habe ich also diesen Grand Prix am Ende doch nicht gewonnen», erklärte ein schwer enttäuschter Romain Febvre die Situation nach dem Grand Prix of France in Saint-Jean-d'Angély.

«Wir kamen zur Pressekonferenz und jemand erklärte mir, dass zwei Fahrer in den Top 5 bestraft wurden und Tim Gajser als Sieger gewertet wurde. In gewisser Weise verstehe ich es, weil die Regeln eben so sind. Aber weshalb hat die Entscheidung so lange gedauert? Warum kam niemand von der FIM zu uns, um es uns zu erklären? Niemand. So etwas wäre in der MotoGP nicht passiert. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.»

Für Febvre war das gesamte Wochenende ein Wechselbad der Gefühle: Nachdem er sich am Samstag den Daumen verletzt hatte, schien sein Wochenende schon verkorkst zu sein, doch die schlammigen Bedingungen am Samstag und Sonntag kamen dem Franzosen entgegen. Nach guten Starts war er am Ende über den später am grünen Tisch vereitelten Grand-Prix-Sieg selber überrascht.

Ergebnis MXGP, Saint-Jean-d'Angély:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-4

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

3. Jeffrey Herlings (KTM), 6-1

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-5

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 5-3

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-6

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-8

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-7

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 10-9

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 9-12

WM-Stand nach 7 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 348 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 343, (-5)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 319, (-29)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 287, (-61)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 253, (-95)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 234, (-114)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 223, (-125)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 200 (-148)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 145, (-203)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 130, (-218)