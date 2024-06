Talkessel: Tim Gajser (HRC) startet von Pole

WM Leader Tim Gajser (Honda) nutzte nach der Hälfte des MXGP Qualifikationsrennens einen Fehler von Jorge Prado (GASGAS) und gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany. Henry Jacobi (KTM) schaffte Platz 9.

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal: Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) legte im Zeittraining die schnellste Rundenzeit vor und startete von der Pole-Position. Während des Zeittrainings verletzte sich Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre am Daumen und brachte deshalb keine schnelle Runde zusammen. Er musste von Startplatz 27 ins Qualifikationsrennen gehen. Vor dem Rennen begann es erneut zu regnen.

Den Holeshot zog Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini, gefolgt von Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) und WM-Leader Tim Gajser (Honda). Unter dem Jubel der Fans am Hang der Nationen startete Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi auf Rang 3 ins Rennen und konnte 5 Runden lang die Pace der Spitze mitgehen.

Noch in der ersten Runde übernahm Prado die Spitze. Durch den stärker werdenden Regen wurde der Kurs zunehmend rutschig und nach der Hälfte des Rennens rutschte der Spanier am Step-Up-Triple bei der Landung weg und konnte einen Sturz gerade noch vermeiden. Gajser, der Prado in Schlagdistanz folgte, ließ sich nicht zweimal bitten, übernahm die Führung und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Gajser gewann am Ende mit einem Vorsprung von 9 Sekunden vor Gajser und Febvre, der trotz seiner Daumenverletzung und seines daraus resultierenden 27. Startplatzes auf Platz 3 nach vorne fuhr. Jeffrey Herlings (KTM) qualifizierte sich auf Rang 4 für die Wertungsläufe.

Henry Jacobi beendete das Rennen auf Platz 9, sicherte sich damit seine ersten beiden WM-Punkte dieser Saison. Der Thüringer wurde von den Fans frenetisch gefeiert.

MXGP Qualifikationsrennen Grand Prix of Germany:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jeffrey Herlings (KTM)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

6. Pauls Jonass (LT), Honda

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

9. Henry Jacobi (D), KTM

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

11. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

12. Benoit Paturel (F), Yamaha

13. Josh Gilbert (GB), KTM

14. Valentin Guillod (CH), Honda

15. Kevin Horgmo (N), Honda

16. Ben Watson (GB), Beta

17. Tom Koch (D), KTM

18. Alvin Östlund (S), Honda

19. Ivo Monticelli (I), beta

20. Brian Bogers (NL), Fantic

21. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna

22. Maximilian Spies (D), KTM

23. Jan Pancar (SLO), KTM

24. Noah Ludwig (D), KTM

25. Yuri Quarti (I), Honda

26. Nico Koch (D), GASGAS

27. Paul Haberland (D), Yamaha

28. Mark Scheu (D), Husqvarna

29. Cato Nickel (D), Husqvarna

30. Lukas Platt (D), KTM

…

36. (DNF) Justin Trache (D), Yamaha

38. (DNF) Kevin Brumann (CH), Husqvarna

39. (DNF) Cornelius Toendel (N), KTM