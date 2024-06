Lucas Coenen (Husqvarna) gewinnt, Längenfelder P3

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen den ersten Lauf der MX2 Klasse zum Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal vor WM-Leader Kay de Wolf und Simon Längenfelder.

8. Lauf der MX2-Motocross-WM im Talkessel, Großer Preis von Deutschland: Nachdem es in den Morgenstunden noch etwas geregnet hatte, blieb es in den frühen Nachmittagsstunden im Talkessel trocken. Die Strecke präsentierte sich zwar aufgeweicht, aber nicht schlammig.

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den Holeshot. Das Rennen war geprägt vom Zweikampf der beiden Husqvarna-Werksfahrer. De Wolf blieb das gesamte Rennen über in Schlagdistanz zu Coenen, fand aber am Ende keinen Weg am Niederländer vorbei.

Lucas Coenen gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden vor de Wolf und einem glänzend aufgelegten Simon Längenfelder (GASGAS), der nach gutem Start von Anfang an auf Platz 3 rangierte und diese Position auch ins Ziel brachte. Längenfelder wurde am Hang der Nationen von den Fans euphorisch gefeiert.

Auch die deutschen Wildcard-Piloten zeigten solide Leistungen: Peter König (KTM) erreichte einen guten 15. Platz und auch Jan Krug (Husqvarna) holte auf Rang 20 einen WM-Punkt.

Grand Prix of Germany, MX2, Lauf 1:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha

6. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

7. Liam Everts (B), KTM

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda

9. Oriol Oliver (E), KTM

10. Mikkel Haarup (DK), Triumph

11. Kay Karssemakers (NL), Fantic

12. Jack Chambers (USA), Kawasaki

13. Sacha Coenen (B), KTM

14. Julius Mikula (CZ), KTM

15. Peter König (D), KTM

…

20. Jan Krug (D), Husqvarna

…

23. Tom Schröder (D), GASGAS

...

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Tom Guyon (F), GASGAS