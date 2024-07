Lommel: Jeffrey Herlings (KTM) bleibt MX-Sandkönig

Herlings geht im zweiten Lauf an Prado vorbei in Führung

Mit Siegen in beiden Läufen gewann Jeffrey Herlings (KTM) den Grand Prix of Flanders im belgischen Lommel vor Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) und Romain Febvre (Kawasaki). Tom Koch (KTM) erreichte die Top-10.

14. Lauf der Motocross-WM 2024 in Lommel (Belgien): Der spanische Titelverteidiger und Polesetter Jorge Prado (GASGAS) gewann auch den Holeshot zum zweiten MXGP-Lauf vor den beiden Kawasaki-Werksfahrern Romain Febvre und Jeremy Seewer sowie Jeffrey Herlings (KTM), der den ersten Lauf gewonnen hatte. Schon in der ersten Runde überholte Herlings den Schweizer Jeremy Seewer, während sich WM-Leader Tim Gajser (Honda) nach mäßigem Start von Platz 6 aus nach vorne kämpfen musste.

Romain Febvre (Kawasaki) rangierte in den ersten Runden auf Platz 2 hinter Jorge Prado (GASGAS) und schien einen Puffer zwischen dem führenden Spanier und dem von hinten nachrückenden Herlings bilden zu können. Daraus wurde nichts, denn der Franzose stürzte in der zweiten Runde und überließ Herlings kampflos das Feld. Febvre reihte sich auf Rang 4 wieder ein und musste sich in den folgenden Runden mit Tim Gajser auseinandersetzen. Erst in der zweiten Hälfte des Rennens konnte Febvre Gajser wieder überholen. Mit einem dritten Platz im zweiten Lauf erreichte Febvre in Lommel schließlich sogar das Podium.

Jeffrey Herlings befand sich in Lommel auf einer Mission. Nachdem er Platz 2 erreicht hatte, schloss er bis zur Hälfte des Rennens die Lücke zu Leader Prado, nutzte einen kleinen Fehler des Spaniers und ging in Führung. Prado versuchte zu kontern, doch gegen Herlings gab es in Lommel kein Mittel. 'The Bullet' unterstrich in eindrucksvoller Manier, dass er der beste Sandfahrer auf dem Planeten ist.

Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen (Yamaha), der den ersten Lauf auf Platz 3 beendet hatte, stürzte im zweiten Lauf gleich zweimal und konnte mit Rang 12 im zweiten Lauf nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Tim Gajser (Honda) verfehlte nach Rang 5 im ersten Lauf und Platz 4 im zweiten Rennen in Lommel das Podium. Der Slowene bleibt aber weiterhin WM-Leader. Sein Vorsprung in der WM-Tabelle schrumpfte von 36 auf 24 Punkte. Die Spitze rückte insgesamt weiter zusammen. Der Rückstand von Herlings auf Tabellenplatz 3 zur Tabellenspitze verringerte sich von 55 auf 38 Zähler. Bei noch 6 zu absolvierenden Grands Prix bleibt die WM 2024 damit weiterhin völlig offen.

Der deutsche Kosak KTM Pilot Tom Koch wurde mit zwei elften Plätzen und einer Ausbeute von satten 20 WM-Punkten Zehnter der Gesamtwertung. Damit verbesserte sich der Thüringer in der WM-Tabelle vom 22. auf den 20. Rang. Sein Kosak-KTM-Teamkollege Maximilian Spies wurde mit zwei 15. Plätzen Sechzehnter der Gesamtwertung.

Die MXGP legt nun eine kurze Pause ein, bevor es am 11. August im schwedischen Uddevalla in die 15. WM-Runde der Saison 2024 geht.

Ergebnis MXGP Lommel:



1. Jeffrey Herlings (KTM), 1-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-3

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-4

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-6

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-12

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 7-7

8. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 10-5

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 8-9

10. Tom Koch (D), KTM, 11-11

11. Brian Bogers (NL), Fantic, 9-13

12. Brent van Doninck (B), Honda, 17-8

13. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 16-10

14. Benoit Paturel (F), Yamaha, 13-14

15. Alberto Forato (I), Honda, 12-16

16. Maximilian Spies (D), KTM, 15-15

17. Conrad Mewse (GB), Honda, 14-17

18. Petar Petrov (BG), Yamaha, 33-18

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 18-33

20. Jan Pancar (SLO), KTM, 21-19

…

26. Cato Nickel (D), Husqvarna, 23-24

27. Valentin Guillod (CH), Honda, 25-25

28. Mark Scheu (D), Husqvarna, 29-26

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Isak Gifting (S), Yamaha

DNS: Cornelius Toendel (N), KTM

WM-Stand nach 14 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 705 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 681, (-24)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 667, (-38)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 507, (-198)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 479, (-226)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 419 (-286)

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 405, (-300)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 317, (-388)

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-431)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 273, (-432)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 83, (-622)

...

23. Maximilian Spies (D), KTM, 57, (-648)

24. Brent van Doninck (B), Honda, 40, (-665)

25. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 30, (-675)

...

34. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-692)

…

45. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-700)

...

47. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-701)

52. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-702)