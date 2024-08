Uddevalla: Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Prado geht an Gajser vorbei in Führung

Seewer geht an Gifting vorbei in Führung

Nach mäßigem Start gewann Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) den ersten Lauf der MXGP-Klasse zum Großen Preis von Schweden in Uddevalla vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki).

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann den Holeshot zum ersten Lauf der MXGP in Uddevalla (Schweden), doch noch in der ersten Runde ging Lokalmatador Isak Gifting (Yamaha) unter frenetischem Jubel des Publikums in Führung und konnte die Führungsposition angepeitscht vom Publikum immerhin drei Runden lang verteidigen.

Jeffrey Herlings (KTM) kam in der zweiten Kurve von der Strecke ab, an der gleichen Stelle, die auch seinem Landsmann Kay de Wolf im ersten MX2-Lauf zum Verhängnis wurde. Herlings verlor zwar nicht ganz so viel Zeit wie de Wolf, aber er fiel in der ersten Runde aus dem Bereich der Top-5 auf Platz 10 zurück.

In der vierten Runde übernahm Jeremy Seewer (Kawasaki) die Führung und hielt die Spitze 8 Runden lang, bevor Tim Gajser (Honda) innen am Schweizer vorbei in Führung ging. Der Slowene wurde aber schon in der folgenden Runde am Ende der Boxengasse von Jorge Prado (GASGAS) ausgebremst, der von Platz 5 aus ins Rennen ging, sich aber kontinuierlich nach vorne kämpfte und wie plötzlich aus dem Nichts und ungebremst von hinten angeschossen kam. Prado sprang vor das Motorrad von Gajser, der sogar ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Jeffrey Herlings (KTM) mühte sich in diesem Rennen und erreichte nach der Hälfte der Distanz Platz 6. Als er Calvin Vlaanderen (Yamaha) auf Platz 5 in Schlagdistanz hatte, würgte er auch noch seinen Motor ab.

Jorge Prado gewann am Ende mit einem Vorsprung von 0,8 Sekunden vor Tim Gajser. Von den 4 deutschen Fahrern schaffte es nur Tom Koch (Kosak KTM) auf Platz 16 in die Punkteränge. Lokalmatador Gifting erreichte das Ziel mit 37 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Rang 7 und wurde für diese Leistung von den Zuschauern an der Strecke gefeiert.

MXGP Lauf 1, Uddevalla:



1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Jeffrey Herlings (KTM)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Isak Gifting (S), Yamaha

8. Jan Pancar (SLO), KTM

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Brent van Doninck (B), Honda

12. Benoit Paturel (F), Yamaha

13. Alberto Forato (I), Honda

14. Cornelius Toendel (N), KTM

15. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

16. Tom Koch (D), KTM

17. Kevin Horgmo (N), Honda

18. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

20. Anton Gole (S), Husqvarna

21. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

22. Maximilian Spies (D); KTM

…

25. Cato Nickel (D), Husqvarna

...

29. Mark Scheu (D), Husqvarna

...

34. (DNF) Brian Bogers (NL), Fantic