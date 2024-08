Lucas Coenen (Husqvarna) gewinnt Schweden Grand Prix

Lucas Coenen geht an Längenfelder vorbei in Führung

Mit ungefährdeten Siegen in beiden Läufen gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of Sweden in Uddevalla vor Andrea Adamo (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS).

Großer Preis von Schweden in Uddevalla: Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder zog erneut Holeshot und führte das Rennen 3 Runden lang an, bevor erneut Lucas Coenen (Husqvarna), der auch den ersten Lauf gewonnen hatte, die Führung übernahm und am Ende mit einem Vorsprung von 5 Sekunden gewann.

Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM) ging von Platz 3 aus ins Rennen und verdrängte in Runde 6 Längenfelder von Rang 2. WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) beging auch in diesem Rennen in der Anfangsphase des Rennens einen Fehler, der ihm aber diesmal nicht so viel Zeit kostete wie im ersten Rennen. Der Niederländer ging von Platz 5 aus ins Rennen und beendete den zweiten Lauf auf Rang 4. Beim Überrunden überstand de Wolf einen heiklen Moment, als er beinahe mit Arvid Lüning in der Luft kollidierte. De Wolf nahm die Hand vom Lenker und schob Lüning von sich weg, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Lucas Coenen drehte an der Spitze unangefochten seine Runden und gewann mit einem Vorsprung von 5 Sekunden vor Adamo und Längenfelder. In dieser Reihenfolge standen die Piloten auch auf dem Grand-Prix-Podium. Adamo und Längenfelder lagen mit 40 Punkten gleichauf. Tiebreaker zugunsten von Adamo war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf.

Mit seinem Sieg konnte Coenen seinen Rückstand zu Tabellenführer de Wolf von 65 auf 49 Punkte verkürzen. Längenfelder konnte seinen Rückstand zur Spitze ebenfalls von 77 auf 72 Punkte verkürzen, allerdings ist der Abstand zu Lucas Coenen auf Rang 2 von 12 auf 23 Punkte angewachsen.

«Auf dieser Strecke konnte man sehr schnell Fehler machen», erklärte Längenfelder nach dem Rennen. «Ich bin in beiden Rennen konstant gefahren. Es waren keine leichten Rennen, aber ich habe wieder das Podium erreicht, das ist positiv.»

In der kommenden Woche findet der 16. Lauf der Motocross-WM im niederländischen Arnheim statt.

MX2 Uddevalla



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 4-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-3

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 2-6

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 7-4

6. Liam Everts (B), KTM, 5-5

7. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 6-8

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-9

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-10

10. David Braceras (E), Fantic, 11-11

MX2 WM Stand nach 15 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 725 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 676, (-49)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 653, (-72)

4. Liam Everts (B), KTM, 594, (-131)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 511, (-214)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 498 (-227)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 457 (-268)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 415, (-310)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 274, (-451)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 273, (-452)