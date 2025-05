Romain Febvre (Kawasaki) triumphiert in Ernée

Febvre geht an Coenen vorbei in Führung

Lokalmatador und WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) gewann mit einem 2-1-Ergebnis den Grand Prix of France in Ernée vor Lucas Coenen (Red Bull KTM) und Jeremy Seewer (Ducati).

Kevin Horgmo (Honda), der im Qualifikationsrennen am Samstag auf Platz 2 sein bestes Karriereergebnis erzielte und im ersten Lauf in einem Zaun gelandet war, konnte zum zweiten Lauf nicht antreten, weil er sich bei seinem Crash die Schulter ausgekugelt hatte. Der italienische Fantic-Werksfahrer Andrea Bonacorsi holte im zweiten Lauf seinen ersten MXGP-Holeshot. Knapp dahinter folgten der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer und der Sieger des ersten Laufs, Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen. Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki) gelang im zweiten Lauf ein besserer Start. Der Franzose befand sich in der ersten Runde im Bereich der Top-4 und passierte Andrea Bonacorsi und danach Jeremy Seewer.

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings, der in Ernée zu seinem 200. Grand Prix antrat, rangierte in der Anfangsphase des Rennens im Bereich der Top-5, stürzte aber in einer der tief ausgefahrenen Spurrinnen und vergab sich nach Platz 3 im ersten Lauf mögliche Podiumschancen. Auch Maxime Renaux (Yamaha) flog in diesem Rennen heftig ab und musste auf Platz 15 Schadensbegrenzung betreiben. Auch den spanischen HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez erwischte es in Ernée in beiden Läufen an derselben Stelle. Im ersten Lauf kollidierte er mit einem Kontrahenten und überschlug sich. Im zweiten Lauf landete er quer, kam von der Strecke ab und konnte einen Crash gerade noch vermeiden.

In der zweiten Hälfte des zweiten Laufs nutzte Febvre einen Fehler von Coenen und ging unter dem Jubel der französischen Fans an einer Bergaufpassage an seinem belgischen Kontrahenten vorbei in Führung. Febvre geriet am Ende noch einmal unter Druck, doch er konnte den Sieg mit einem knappen Vorsprung von 0,57 Sekunden über die Ziellinie retten. Jeremy Seewer kam mit 19 Sekunden Rückstand auf Platz 3 ins Ziel und stand mit einem 5-3-Ergebnis auf dem Grand-Prix-Podium.

«Bei meinem ersten Podium für Ducati in Frauenfeld war noch etwas Glück im Spiel», meinte der Bülacher. «Heute haben wir es aus eigener Kraft geschafft und es zeigt, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. In den ersten 15 Minuten konnte ich die Pace von Lucas mitgehen und das ist ein großer Schritt nach vorne. Ein weiteres Podium ist ein Booster für die kommenden Rennen.»

Lucas Coenen klagte schon nach dem ersten Lauf über Armkrämpfe. «Ich hoffte, dass es im zweiten Lauf besser wird, aber ich bekam erneut harte Unterarme», erklärte der Belgier. «Deswegen bin ich heute etwas verkrampft gefahren. Aber trotzdem ist der zweite Platz ja nicht so schlecht», meinte der MXGP-Rookie.

Nach seinem Sieg im Qualifikationsrennen am Sonntag und Punktgleichstand mit Febvre am Sonntag konnte Lucas Coenen seinen Rückstand zur Spitze in Ernée sogar von 49 auf 47 Punkte verkürzen. Die Motocross-WM 2025 spitzt sich nun auf das Duell zwischen Febvre und Coenen zu.

Der Österreicher Marcel Stauffer beendete den zweiten Lauf auf Platz 16. Die deutschen Fahrer, Tom Koch (Beta, Platz 25), Noah Ludwig (KTM, Platz 26) und Mark Scheu (Husqvarna, Platz 28) verfehlten die Punkteränge der Top-20.

Ergebnis MXGP Ernée:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-1

2. Lucas Coenen (B), KTM, 1-2

3. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 5-3

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-5

5. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 6-6

6. Isak Gifting (S), Yamaha, 12-4

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-8

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 11-7

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-15

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 10-9

11. Ben Watson (GB), Beta, 9-11

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 8-14

13. Brian Bogers (NL), Fantic, 13-12

14. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 14-13

15. Jago Geerts (B), Yamaha, 20-10

16. Marcel Stauffer (A), KTM, 17-16

17. Mathys Boisramé (F), KTM, 16-17

18. Adam Sterry (GB), KTM, 15-24

19. Tom Gyon (F), Triumph, 18-19

20. Brent van Doninck (B), Honda, 33-18

21. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 19-33 (DNF)

…

26. Tom Koch (D), Beta, 25-25

27. Noah Ludwig (D), KTM, 21-26

…

29. Mark Scheu (D), Husqvarna, 29-28

…

35. (DNF) Kevin Horgmo (N), Honda, 32-DNS

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), KTM

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

WM-Stand nach WM-Runde 9 von 20:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 441 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 394, (-47)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-136)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 302, (-139)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 292, (-149)

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 289, (-152)

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 253, (-188)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 228, (-213)

9. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 219, (-222)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 204, (-237)

11. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 163, (-278)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 35, (-406)