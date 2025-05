Sensation: Simon Längenfelder (KTM) holt das Redplate

Mit einem Doppelsieg gewann der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder den Grand Prix of France in Ernée und übernahm damit die WM-Führung. Beim Deutschland-Grand-Prix wird er mit dem Redplate antreten.

Wer noch keine Karten für den Deutschland-Grand-Prix in einer Woche im Talkessel hat, sollte das schleunigst nachholen, denn der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder wird bei seinem Heim-Grand-Prix in Teutschenthal mit dem Redplate des WM-Leaders antreten.

Nach seinem Husarenritt in Ernée gab Simon zu, dass er an diesem Wochenende mit einer Erkältung angetreten war. Das hielt ihn aber nicht davon ab, die Übersicht zu behalten und zwei Laufsiege einzufahren. Nachdem Andrea Adamo im zweiten MX2-Rennen den Holeshot gezogen hatte, entbrannte ein Zweikampf zwischen dem Sizilianer und dem Deutschen. Längenfelder konnte einen kleinen Fehler Adamos nutzen und noch in der ersten Runde die Führung übernehmen.

Kay de Wolf (Husqvarna) stürzte erneut. Schon nach dem ersten Sprung ausgangs der ersten Kurve sprang der Weltmeister is Heck von Mike Gwerder und ging zu Boden. Sein Motorrad wurde von nachfolgenden Fahrern überrollt. De Wolf selbst selbst wurde ebenfalls touchiert, konnte aber weiterfahren und musste erneut eine Aufholjagd starten. Der Niederländer erreichte am Ende Platz 12. Mit einem 14-12-Ergebnis wurde der Titelverteidiger mit der Startnummer Eins Dreizehnter der Grand-Prix-Wertung und verlor damit die WM-Führung. Kay de Wolf fiel in Ernée von Tabellenplatz 1 auf Rang 3 zurück.

Die Grand-Prix-Entscheidung fiel in der Schlussphase des Rennens als Adamo auf Platz 2 immer wieder nach neuen Linien und einer Überholmöglichkeit suchte. In der Kurve nach der Boxengasse fädelte er mit beiden Rädern in unterschiedliche Spurrinnen ein und musste Tempo rausnehmen, so dass sich Längenfelder vom Druck des Italieners endgültig befreien konnte. Simon Längenfelder gewann mit einem Vorsprung von 10,5 Sekunden vor Adamo. Erst 13 Sekunden später kam Lokalmatador Thibault Benistant (Yamaha) über die Ziellinie. Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen wurde mit einem 6-4-Ergebnis Dritter der Tageswertung.

Oriol Oliver beendete den Tag mit seinem bestem Karriere-Ergebnis auf Gesamtrang 4.

Simon Längenfelder führt die WM nach 9 von 20 Events mit einem Vorsprung von 11 Punkten gegenüber Andrea Adamo an und hat mit seiner heutigen Leistung gezeigt, dass er bereit ist, den Kampf um den WM-Titel zu führen. Er ließ sich von den nachfolgenden Heißspornen nicht in Fehler treiben, behielt die Übersicht und beging keine Fehler. So kann es gerne weitergehen! Gratulation an den neuen WM-Leader!

Ergebnis MX2, Ernée:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 2-2

3. Sacha Coenen (B), KTM, 6-4

4. Oriol Oliver (E), KTM, 4-7

5. Valerio Lata (I), Honda, 3-10

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 11-3

7. Liam Everts (B), KTM, 8-5

8. Mathys Valin (F), Kawasaki, 5-8

9. Guillem Farres (E), Triumph, 10-6

10. Camden McLellan (ZA), Triumph, 7-11

11. Cas Valk (NL), KTM, 16-9

12. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 9-16

13. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 14-12

14. Maxime Grau (F), KTM, 13-14

15. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 12-15

16. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 15-13

17. Mike Gwerder (CH), KTM, 17-18

18. David Braceras (E), Honda, 19-17

19. Julius Mikula (CZ), TM, 18-19

20. Scott Smoulders (NL), Triumph, 22-20

...

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

MX2 WM-Stand nach Runde 9 von 20:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 424 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 413, (-11)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 399, (-25)

4. Liam Everts (B), KTM, 343, (-81)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 308, (-116)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 305, (-119)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 265, (-159)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-204)

9. Valerio Lata (I), Honda, 219, (-205)

10. Cas Valk (NL), KTM, 217, (-207)