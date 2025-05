Simon Längenfelder (KTM) siegt und ist WM-Leader

Mit einem überzeugenden Start-Ziel-Sieg im ersten MX2-Lauf von Ernée (Frankreich) übernahm der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder die provisorische WM-Führung, nachdem Kay de Wolf zweimal stürzte.

Nächtliche Regenfälle in Frankreich weichten den Hartbodenkurs von Ernée auf. In den Vormittagsstunden regnete es noch während des EMX125-Rennens, aber vor dem Start zum ersten MX2-WM-Lauf verbesserten sich die Bedingungen.

Lokalmatador Thibault Benistant (Yamaha) stürzte bei seinem Heimrennen bereits am Ende der Startgeraden über das Vorderrad und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Der Franzose beendete den ersten Lauf auf Platz 11.

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Hinter ihm rangierte zunächst WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna). Niemand wusste, wie fit der Weltmeister nach seinem Crash im Qualifying am Samstag tatsächlich ist. In der zweiten Runde rutschte de Wolf weg und verlor zwei Plätze. Das war noch kein so großes Problem, aber danach wendete sich das Blatt: Mit Wut im Bauch krachte er in der folgenden Bergab-Passage während des Sprungs ins Heck von Valerio Lata (Honda), flog heftig ab und durchschlug mehrere Werbetafeln. Zum Glück konnte de Wolf das Rennen fortsetzen, aber der Weltmeister fiel auf Platz 25 zurück und musste eine kräftezehrende Aufholjagd starten, die er immerhin auf Rang 14 beendete.

Liam Everts (Husqvarna) stürzte auf Platz 7 liegend und auch Sacha Coenen ging in diesem Rennen zweimal zu Boden.

Simon Längenfelder gewann das Rennen überlegen mit einem Vorsprung von 23 Sekunden vor Polesetter Andrea Adamo (KTM). Mit Längenfelder auf Platz 1 und Kay de Wolf auf Platz 14 übernahm der Deutsche vor dem entscheidenden zweiten Lauf erstmals die provisorische WM-Führung mit 8 Punkten Vorsprung gegenüber Kay de Wolf.

MX2 Lauf 1, Ernée:



1. Simon Längenfelder (D), KTM

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Valerio Lata (I), Honda

4. Oriol Oliver (E), KTM

5. Mathys Valin (F), Kawasaki

6. Sacha Coenen (B), KTM

7. Camden McLellan (ZA), Triumph

8. Liam Everts (B), KTM

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda

10. Guillem Farres (E), Triumph

11. Thibault Benistant (F), Yamaha

12. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

13. Maxime Grau (F), KTM

14. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

15. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

16. Cas Valk (NL), KTM

17. Mike Gwerder (CH), KTM

18. Julius Mikula (CZ), TM

19. David Braceras (E), Honda

20. Magnus Smith (DK), KTM

...

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha