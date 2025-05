Ernée: Lucas Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1 vor Febvre

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen startete von der Pole-Position, zog den Holeshot und gewann den ersten Lauf von Ernée (Frankreich) mit einem Start-Ziel-Sieg vor Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki).

Polesetter Lucas Coenen (Red Bull KTM) zog den Holeshot zum ersten MXGP-Rennen in Ernée (Frankreich). In der ersten Rennhälfte kämpfte sein Teamkollege Jeffrey Herlings mit Coenen um die Spitze, bevor sich der Belgier einige Sekunden absetzen konnte.

Lokalmatador und WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) erwischte keinen guten Start und musste sich aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen. Zunächst kam er schnell nach vorne, aber gegen Jeremy Seewer (Ducati) und später gegen seinen Landsmann Maxime Renaux (Yamaha) benötigte er etwas mehr Zeit, welche die Top-Piloten an der Spitze nutzten, um sich weiter abzusetzen.

Nach 12 Runden befand sich der Franzose am Hinterrad von Herlings auf Platz 2. Der Niederländer konnte die Pace nicht mehr mitgehen und winkte den Franzosen vorbei. In den letzten Runden gab Febvre alles, um noch an den führenden Coenen heranzukommen. Am Ende reichte es nicht. Lucas Coenen gewann mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor Febvre, Herlings, Renaux und Seewer. Coenen gab nach dem Rennen zu, dass er in der zweiten Rennhälfte Armkrämpfe bekam.

Tom Gyon holte auf Platz 18 die ersten 3 WM-Punkte in der MXGP-WM für Triumph.

Kevin Horgmo (Honda), der im Qualifikationsrennen am Samstag sein bestes Karriereergebnis erzielt hatte, landete auf Platz 7 liegend in Runde 12 in einem Zaun und musste das Rennen mit angeschlagenem Arm aufgeben.

Der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) hatte zwar keinen guten Start, zeigte aber erneut Biss und kämpfte sich von Platz 24 bis auf Rang 17 nach vorne in die Punkteränge. Die deutschen Fahrer verfehlten die Punkteränge. Noah Ludwig (Sarholz KTM) rangierte über weite Strecken auf Platz 20, musste sich aber am Ende dem belgischen Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts geschlagen geben. Ludwig beendete den ersten Lauf auf dem undankbaren 21. Platz. Beta-Werksfahrer Tom Koch kam auf Platz 25 ins Ziel.

MXGP Lauf 1 Ernée:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Ducati

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Jan Pancar (SLO), KTM

9. Ben Watson (GB), Beta

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

11. Ruben Fernandez (E), Honda

12. Isak Gifting (S), Yamaha

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

15. Adam Sterry (GB), KTM

16. Mathys Boisramé (F), KTM

17. Marcel Stauffer (A), KTM

18. Tom Gyon (F), Triumph

19. Mattia Guadagnini (I), Ducati

20. Jago Geerts (B), Yamaha

21. Noah Ludwig (D), KTM

…

25. Tom Koch (D), Beta

…

29. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

32. (DNF) Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), KTM

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha