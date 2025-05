Deutschland-Grand-Prix: Die Wildcard-Piloten

© Thoralf Abgarjan Noah Ludwig holte 2024 im Talkessel seine ersten WM-Punkte

In der MXGP-Premiumklasse haben sich 8 deutsche Fahrer für den Grand Prix of Germany angemeldet. In der MX2 starten 4 deutsche Fahrer sowie einige Gaststarter aus der EMX250. In beiden Klassen sind volle Fahrerfelder.