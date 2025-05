Deutschland-GP: Erstes Red Plate seit 10 Jahren

Lokalmatador Simon Längenfelder (KTM) wird am kommenden Wochenende beim Deutschland Grand Prix im Talkessel mit dem Red Plate des WM-Führenden antreten - ein Ereignis mit Seltenheitswert.

Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder wird am kommenden Wochenende bei seinem Heim-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal mit dem Red Plate des WM-Führenden antreten. Man muss tief in die Geschichtsbücher schauen, um Grands Prix zu finden, bei denen deutsche Fahrer vor ihrem Heimpublikum als WM-Führende ins Rennen gingen.

Für Simon ist es erst das zweite Mal in seiner Karriere, dass er als WM-Führender an den Start geht. Am 27. Februar 2022 konnte er beim Saisonauftakt in Matterley Basin (England) beide Wertungsläufe gewinnen. Zuvor gewann er auch das Qualifikationsrennen, bei dem es damals aber noch keine WM-Punkte gab. Zweiter wurde bei diesem Grand Prix der spätere Weltmeister Tom Vialle. Längenfelder kam als WM-Führender zum zweiten WM-Lauf der Saison nach Mantua, wo er auf Platz 4 das Red Plate wieder an Jago Geerts abgeben musste.

Der letzte deutsche WM-Starter, der bei einem Deutschland-Grand-Prix mit dem roten Startnummernschild antrat, war Max Nagl am 21. Juni 2015. Dieses Ereignis liegt also bereits fast 10 Jahre zurück. In der MX2-Klasse war es Ken Roczen, der am 10. Juli 2011 mit dem Red Plate zu seinem Heim-Grand-Prix antrat und in jenem Jahr auch Weltmeister wurde.

Ein deutscher WM-Leader bei seinem Heim-Grand-Prix ist also ein äußerst seltenes Ereignis. Wer noch immer zögert, am kommenden Wochenende in den Talkessel zu kommen, sollte die Gelegenheit jetzt am Schopfe packen und den deutschen WM-Star Simon Längenfelder bei seinem Heim-Grand-Prix von der Tribüne aus anfeuern.

