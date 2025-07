Vorschau und Zeitplan Finnland-Grand-Prix, Kymi-Ring

Am neu gebauten Iitti-Kymi-Ring findet an diesem Wochenende nach mehreren Anläufen die erste WM-Veranstaltung statt. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen eine Stunde früher als gewohnt.

Der Kurs am Iitti-Kymi-Ring sollte schon viel früher WM-Austragungsort werden, aber 2020 machte Corona dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Die Bauherren des 140 km nordöstlich der Hauptstadt Helsinki gelegenen Motorsport-Areals gerieten in wirtschaftliche Schwierigkeiten und Ende 2022 stand das gesamte Projekt auf der Kippe. Im vergangenen Jahr übernahm dann ein neuer Investor das Objekt und in diesem Jahr findet nach mehreren Anläufen der erste Grand Prix auf dem Kymi-Ring statt.

Die Retortenstrecke wurde mit Sandboden zusammengeschoben. Die Wetteraussichten sind durchwachsen. Am Samstagnachmittag könnten sich einige Gewitter zusammenbrauen. Am Sonntag bleibt es bei Temperaturen bis zu 25 Grad bewölkt und es könnte leichte Regenschauer geben.

WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) war der Sieger des letzten Finnland-Grand-Prix im Sand von Vantaa. Der Franzose bringt einen Vorsprung von 32 Punkten mit nach Finnland. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jeffrey Herlings ist nun Lucas Coenen der alleinige KTM-Werksfahrer an der Tabellenspitze, der noch intakte Titelchancen hat.



MXGP WM-Stand nach WM-Runde 12 von 20:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 584 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 552, (-32)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 411, (-173)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 383, (-201)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 347, (-237)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 325, (-259)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 319, (-265)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 312, (-272)

9. Tim Gajser (SLO), Honda, 305 (-279)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 274, (-310)

In der MX2-WM reist WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) nach seinem Sieg in Matterley Basin mit gestärktem Selbstvertrauen an. Sein Polster an der Tabellenspitze ist auf 52 Punkte gegenüber Andrea Adamo (KTM) auf Platz 2 angewachsen. MX2-Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) konnte am vergangenen Wochenende bei den Dutch Nationals unter Beweis stellen, dass er wieder fit ist. Der Niederländer wird in Finnland definitiv auf Angriff setzen.

MX2 WM-Stand nach Runde 12 von 20:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 575 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 523, (-52)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 505, (-70)

4. Liam Everts (B), KTM, 464, (-111)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 433, (-142)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 417, (-158)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 358, (-217)

8. Valerio Lata (I), Honda, 281, (-294)

9. Cas Valk (NL), KTM, 267, (-308)

10. Oriol Oliver (E), KTM, 246, (-329)

Im Rahmenprogramm starten die Europameisterschaftsklassen EMX125 und 250 zu ihrem 11. bzw. 12. Event. Mano Faure (Yamaha) liegt in der EMX125 mit 352 Zählern punktgleich mit dem Italiener Nicolò Alvisi (KTM) an der Tabellenspitze. Janis Martins Reisulis (Yamaha), der jüngere der beiden Reisulis-Brüder, führt die EMX250 mit einem Vorsprung von 38 Punkten gegenüber dem Ungarn Noel Zanocz (KTM) an.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 12. Juli 2025



11:00 – Studio Show mit Paul Malin

12:35 – MX2 Zeittraining

13:10 – MXGP Zeittraining

13:55 – EMX125, Lauf 1

14:40 – EMX250, Lauf 1

15:25 – MX2 Qualifikationsrennen

16:15 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 13. Juli 2025



08:35 – EMX125 Lauf 2

10:25 – EMX250, Lauf 2



12:00 - MX2 Lauf 1

13:00 - MXGP Lauf 1

15:00 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr