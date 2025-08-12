Tim Gajser (Honda): Comeback in Schweden fix!

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Johannes Orasche
Honda-Ass Tim Gajser kehrt beim MXGP-Grand-Prix von Schweden in den Renn-Zirkus zurück. Der Slowene ist gut vorbereitet und hat auch bereits auf Sand trainiert.
Wie SPEEDWEEK.com bereits berichtete, hat sich in den vergangenen Tagen immer mehr das Comeback von MXGP-Ass Tim Gajser abgezeichnet. Nun ist es fix. Der 28-jährige Honda-Pilot fühlt sich nach seiner langwierigen Schulterverletzung wieder fit und wird beim schwedischen Grand Prix am Wochenende in Uddevalla am Start stehen.

Gajser ist auch in der offiziellen Entry List aufgeführt, die der Promoter Infront Moto Racing am Montag veröffentlicht hat. Dazu wurde auf der Plattform MXGP in einer Eilmeldung via Social Media das Comeback des fünffachen Champions offiziell vermeldet. Einzig das Statement von Arbeitgeber Honda in der obligatorischen GP-Wochenendvorschau steht noch aus.

Um Gajser selbst gibt es zahlreiche Spekulationen über seine Zukunft – Yamaha scheint eine mögliche Richtung für die Zukunft zu sein. Fakt ist: Nach neun Grands Prix Pause seit seinem Crash in Frauenfeld greift der Slowene wieder ins Geschehen in der MXGP-Klasse ein und könnte für die beiden WM-Aspiranten Romain Febvre (Kawasaki) und Lucas Coenen (Red Bull KTM) im Titel-Fight zum Zünglein an der Waage werden.

Gajser ist auf seine Rückkehr gut vorbereitet – er hat dieser Tage zu Hause auf seinem privaten Gelände, dem TIGA243-Land, mehrere intensive Sessions absolviert. Dabei wirkte der Honda-Star bei seinen Whips sicher wie in besten Tagen. Gajser hat auch akribisch Startsimulationen absolviert – dazu war er in den kroatischen Dünen beim Sandtraining, da direkt nach Uddevalla bereits das Event im niederländischen Arnheim wartet.

