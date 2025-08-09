Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Ein ungeklärter Mordfall

MXoN Team USA in Crawfordsville nominiert

Von Thoralf Abgarjan
Chase Sexton, Eli Tomac und Haiden Deegan starten für Team USA
© AMA

Chase Sexton, Eli Tomac und Haiden Deegan starten für Team USA

Team USA wird in diesem Jahr mit der Besetzung Eli Tomac (Yamaha), Chase Sexton (KTM) und Haiden Deegan (Yamaha) antreten und gehört damit zu den Top-Favoriten für den Gewinn der Chamberlain-Trophy 2025.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Am Rande des Ironman Nationals in Crawfordsville wurde das US-Team nominiert, das man mit Fug und Recht als A-Team bezeichnen kann:

Eli Tomac (Yamaha) und Chase Sexton (KTM) werden in der MXGP- bzw. OPEN-Klasse starten. In der MX2 wird erstmals Haiden Deegan (Yamaha) für Team USA in den Ring steigen.

Das MXoN 2025 wird am 5. Oktober auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville (Indiana) stattfinden, wo an diesem Wochenende der 9. Lauf der US Nationals ausgetragen wird.

Nach dem Rücktritt von Roger De Coster als langjähriger Team-Manager wird der AMA-Renndirektor Mike Pelletier in diesem Jahr das Team anführen. In der Besetzung Tomac/Sexton/Deegan zählt Team USA neben Titelverteidiger Australien zu den Top-Favoriten.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari und Lewis Hamilton: Schweigen ist Gold

Von Mathias Brunner
​Ferrari, das ist die erfolgreichste Seifenoper der Formel 1, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und keiner kann Drama besser als Lewis Hamilton. Mit absehbaren Konsequenzen.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 09.08., 21:45, Motorvision TV
    Tour European Rally
  • Sa. 09.08., 22:15, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
  • Sa. 09.08., 22:40, Motorvision TV
    Rallye: Britische Meisterschaft
  • Sa. 09.08., 23:40, Motorvision TV
    Rallye: Belgische Meisterschaft
  • So. 10.08., 00:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 10.08., 00:30, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • So. 10.08., 01:25, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • So. 10.08., 02:20, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • So. 10.08., 03:15, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • So. 10.08., 03:50, DMAX
    Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0908212013 | 11