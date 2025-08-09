MXoN Team USA in Crawfordsville nominiert
Chase Sexton, Eli Tomac und Haiden Deegan starten für Team USA
Am Rande des Ironman Nationals in Crawfordsville wurde das US-Team nominiert, das man mit Fug und Recht als A-Team bezeichnen kann:
Eli Tomac (Yamaha) und Chase Sexton (KTM) werden in der MXGP- bzw. OPEN-Klasse starten. In der MX2 wird erstmals Haiden Deegan (Yamaha) für Team USA in den Ring steigen.
Das MXoN 2025 wird am 5. Oktober auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville (Indiana) stattfinden, wo an diesem Wochenende der 9. Lauf der US Nationals ausgetragen wird.
Nach dem Rücktritt von Roger De Coster als langjähriger Team-Manager wird der AMA-Renndirektor Mike Pelletier in diesem Jahr das Team anführen. In der Besetzung Tomac/Sexton/Deegan zählt Team USA neben Titelverteidiger Australien zu den Top-Favoriten.