Pauls Jonass (Kawasaki): Comeback in Schweden

Der lettische Kawasaki-Motocross-Werksfahrer Pauls Jonass gibt an diesem Wochenende in Schweden sein Comeback in der Klasse MXGP und könnte sich im Titelkampf als «Wingman» für Teamleader Romain Febvre profilieren.

Die Motocross-WM biegt am kommenden Wochenende in Uddevalla in Schweden in die Zielgerade ein – nur noch fünf Events stehen in der Saison 2025 auf dem Programm. Der WM-Fight zwischen Leader Romain Febvre (Kawasaki) und Lucas Coenen (Red Bull KTM) wird immer intensiver. Mit Pauls Jonass kehrt in Uddevalla ein weiterer Spitzenfahrer in die WM zurück.

Der 28-jährige Lette aus dem Kawasaki-Werksteam hatte sich Anfang Juni in Teutschenthal an der Schulter mehrfach verletzt. Jonass konnte zuletzt am Wochenende beim stark besetzten Inter-Rennen im belgischen Balen wieder mit guten Leistungen auf Top-Niveau aufwarten, die Ränge 3 und 5 einfahren und ist somit bereit für die Rückkehr auf die große Bühne.

Während Honda-Ass Tim Gajser, der in Uddevalla ebenfalls in die MXGP-Serie zurückkehrt, ein Kumpel von Herausforderer Coenen ist, könnte Jonass im Zweifelsfall Unterstützung für seinen Teamkollegen Febvre bringen. Ähnlich wie bei Gajser wäre ein Comeback durchaus schon in Lommel möglich gewesen, die Kawasaki-Teamführung wollte Jonass aber noch etwas Zeit geben.

Während es bei Kawasaki in Europa in der MXGP-Kategorie für 2026 wohl keine Änderung geben wird und Jonass ein weiteres Jahr erhält, zeichnet sich in den USA ein Umbruch ab. Chase Sexton dürfte die neue Nummer 1 werden. Die Zukunft von Jorge Prado ist noch unsicher. Der Spanier ist nicht ganz happy bei den Grünen – sogar von einer Rückkehr zu KTM wird gesprochen.