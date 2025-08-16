Honda-Sensation: Jeffrey Herlings & Tom Vialle kommen

Zwei der angekündigten Sensationstransfers in der Motocross-WM sollen bereits in trockenen Tüchern sein: Das Honda-Werksteam in der Klasse MXGP stellt sich für 2026 neu auf, Tim Gajser wechselt den Hersteller.

Die Motocross-WM geht an diesem Wochenende in Uddevalla in Schweden in die entscheidende Phase, fünf Events sind bis zum Saisonende noch zu bestreiten. In der MXGP-Kategorie wird der spannende Titelkampf zwischen Romain Febvre (Kawasaki) und Sensations-Rookie Lucas Coenen (Red Bull KTM) entschieden, der Gesamtdritte Glenn Coldenhoff (Fantic) liegt bereits 195 Punkte zurück.

Nicht nur das: In der 450er-Klasse kündigte sich in den vergangenen Wochen bezüglich der Fahrerbesetzungen ein wahres Erdbeben für 2026 an. Bei der MotoGP-WM auf dem Red Bull Ring in Spielberg sickerte durch, dass Jeffrey Herlings (30) bereits bei Honda unterschrieben hat. Der fünffache Weltmeister sitzt seit Beginn seiner unnachahmlichen Profikarriere auf den orangen Bikes aus Mattighofen.

Und Tom Vialle wird in der nächsten Saison wieder in Europa auf Titeljagd gehen. Der 24-jährige Franzose, er war für Red Bull KTM bereits zweimal Weltmeister in der Kategorie MX2, wird ebenfalls auf einer 450er-Honda sitzen. Der Sohn von Ex-Grand-Prix-Fahrer Fred Vialle hat in den USA auch schon Titel für die Österreicher geholt und wäre bereit für den Aufstieg in die 450er-Klasse gewesen.



Damit ist das Ausscheiden von MXGP-Ass Tim Gajser (28) bei Honda bestätigt.

Weiters zeichnen sich in den USA wichtige Bewegungen ab. Fix ist mittlerweile, dass 2026 bei Ducati Corse in der Struktur von Troy Lee Justin «BamBam» Barcia (33) sowie der Franzose Dylan Ferrandis (31) an Bord kommen. Der Hersteller aus Borgo Panigale setzt also auf Routine.