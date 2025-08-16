Thibault Benistant (Yamaha) auf Pole vor Längenfelder

Der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla vor dem deutschen WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) und Titelverteidiger Kay de Wolf.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: Der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant brannte im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den rutschigen Hartboden und startete von der Pole-Position. Der Franzose zog den Holeshot knapp vor WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) und Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna). Die beiden WM-Rivalen blieben über die gesamte Renndistanz eng beieinander. Längenfelder kam in der Endphase noch einmal bis auf eine Sekunde an den führenden Benistant heran, aber Benistant kontrollierte das Rennen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor Längenfelder, der sich am Ende ebenfalls gegen de Wolfs Angriffe wehren musste. Der Deutsche ließ sich aber nicht aus dem Rhythmus bringen und kam eine Position vor de Wolf ins Ziel, wodurch er seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um einen Punkt auf 39 Zähler erhöhen konnte.

Camden McLellan (Triumph) hatte auf Rang 4 bereits einen Rückstand von 19 Sekunden zur Spitze. Rückkehrer Liam Everts (Husqvarna) beendete das Rennen auf Platz 8.

Die Top-3 wirkten im Quali-Race nahezu ebenbürtig. Viel wird bei den morgigen Wertungsläufen am Sonntag vom Start abhängen. Für Simon Längenfelder lief der Samstag definitiv nach Plan. Der Rest entscheidet sich morgen.

MX2 Qualifikationsrennen Uddevalla:



1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Simon Längenfelder (D), KTM

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Camden McLellan (ZA), Triumph

5. Guillem Farres (E), Triumph

6. Mathis Valin (F), Kawasaki

7. Sacha Coenen (B), KTM

8. Liam Everts (B), KTM

9. Andrea Adamo (I), KTM

10. Valerio Lata (I), Honda

11. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

12. Jens Walvoort (NL), KTM

13. Oriol Oliver (E), KTM

14. Rick Elzinga (NL), Yamaha

15. Cas Valk (NL), KTM

16. Julius Mikula (CZ), TM

17. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

18. Magnus Smith (DK), KTM

19. Maxime Grau (F), KTM

20. Filip Olsson (S), KTM

...

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 713

2. Andrea Adamo (I), KTM, 674, (-39)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 657, (-56)