Drohnen in der MXGP: Neue Perspektive auf den Sport

Drohnen sind mittlerweile ein fester Bestandteil der MXGP 2025. Sie liefern weitläufige Bilder sowie schnelle Nahaufnahmen. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler sprach mit dem Experten hinter dieser Neuerung.

Wenn es um Live-Fernsehen geht, ist die MXGP ein schwerfälliges Ungetüm. Vier Stunden Berichterstattung über die MXGP- und MX2-Klassen mit einem unflexiblen und starren Format vor und nach dem Rennen, das sich seit Jahren nicht geändert hat, sowie umfassenden, aber fixen Kamerapositionen – es ist schwierig, in der begrenzten Sendezeit noch mehr unterzubringen.

Man hat mit unpraktischer Onboard-Technologie experimentiert – wenn Fahrer auf persönliche Schutzausrüstung wie Airbags verzichten, warum sollten sie dann zusätzliches Gepäck für Übertragungen mitnehmen? Aber die Einführung von Drohnen hat der visuellen Präsentation des Sports (auch AMA SMX) seit ihrer Einführung im Jahr 2024 eine dringend benötigte Auffrischung verschafft. Infront Motor Racing hat für 2025 weiter in Technologie und ein familiengeführtes Zwei-Crew-Team investiert, und die «Verfolgungsdrohne», die vom 34-jährigen Gaetan Valente gesteuert wird, hat der Geschwindigkeit und Schwierigkeit der MXGP eine neue, aufregende Dynamik verliehen.

Der künstlerische Höhepunkt war die atemberaubende «Adlerperspektive» beim Start des Qualifikationsrennens beim Grand Prix von Trentino in diesem Frühjahr, die einen wunderbaren Blick auf die Dolomitenkulisse von Pietramurata ermöglichte.

Valentes Arbeit hat sogar einen eigenen Instagram-Account mit spannenden Clips aus der MXGP und MX2.

Der Schweizer fliegt und fährt seit 2019 Drohnen. Als Motocross-Fahrer und ehemaliger Schweizer Meister kam er 2024 zur MXGP und ist heute ein wichtiger Bestandteil der Live-TV-Übertragung. «Wir verwenden eine FVP-Drohne der Marke GEPRC Cinelog35, aber die derzeit einzige Möglichkeit, einen Live-Stream zu übertragen, ist die Verwendung einer DJI Pro-Kamera und einer DJI-Brille», erklärt er. Für Laien: Valente fliegt die Drohne von einem Standort oder einer Plattform neben dem Fernsehübertragungswagen aus mit Hilfe einer Fernbedienung und erhält dank der Brille, die einem VR-Headset ähnelt, die «Sicht». Er folgt dann den Anweisungen des Fernsehregisseurs und kann die Entfernung frei wählen. Dies ist der Hauptvorteil von MX gegenüber permanenten Motorsportanlagen, die für die Formel 1 und MotoGP genutzt werden und strenge Vorschriften für den Flugbetrieb unterhalb einer bestimmten Höhe haben. Dort werden Drohnen für Schwenkaufnahmen entlang der Boxengasse oder an der Außenseite von Kurven eingesetzt.

«Ich kann fliegen, wohin ich will, bis ich für etwas Besonderes gebraucht werde», verrät er. «Normalerweise nehme ich den Start des Rennens auf, schaue dann, wie das Rennen verläuft und wer mit wem kämpft. In meinem linken Ohr höre ich die TV-Produktion und in meinem rechten den Drohnenkoordinator, der die Live-Zeitmessung beobachtet, um zu sehen, wer Zeit gutmacht und wo es zu einem Kampf kommen könnte.»

«Oft habe ich das Gefühl, selbst im Rennen zu sein», grinst er. «Ich bin sehr konzentriert, weil ich auf die Streckenposten, die Fahrer und die Fotografen rund um die Strecke achten muss. Das macht wirklich Spaß.»

Für eine relativ neue Technologie im Bereich der Sportübertragung hat die Drohnenkonfiguration ihre Nachteile. Reichweite, Flugzeit und Dauer sind die größten Probleme. «Meistens kann ich die gesamte Rennstrecke umfliegen, aber ich darf die Drohne nicht aus den Augen verlieren», sagt Valente. «In Sardinien hatten wir ein Problem, weil die Hälfte der Strecke hinter einem kleinen Hügel liegt, sodass wir eine riesige Antenne von 10 m Höhe bauen mussten, um das Signal zu verbreiten und die Brillen zu versorgen. Mein Standort ist wichtig, um das beste Signal für das Bild und auch für den Controller zu haben.»

«Es wäre auch toll, wenn wir nicht alle vier Minuten die Batterie wechseln müssten!», fügt er hinzu. «Das hängt davon ab, wie schnell ich fliege, aber wenn die Strecke schnell ist, kann sie in drei Minuten leer sein! Es wäre eine große Verbesserung, wenn wir diese Zeit verdoppeln könnten; das wäre viel einfacher für uns. Manchmal haben wir auch Probleme mit dem Signal für die Brillen. Die Fernbedienung ist recht gut ... aber wenn man die Sicht verliert, kann man nicht mehr fliegen und muss den ‘Rescue-Knopf’ drücken und speichern.»

Die FVP-Drohne für den Grand Prix von Belgien in Lommel sieht aus, als hätte sie eine Sandstrahl-Behandlung hinter sich. «Das ist hart für die Drohne, aber sie ist ein guter Soldat! Sie muss eine Menge Steine und Trümmer aushalten», sagt Valente aus seinem kleinen Anhänger, der mit Ersatzteilen und Ladegeräten für die Akkus vollgestopft ist. «Mit dem Sand sind die Propeller nach einem Rennen kaputt. Wir wechseln viele Teile. Eine DJI-Drohne kann nicht zerlegt werden, aber unsere ist anders. Wir bauen alles selbst und können den Motor, den Flugcontroller und andere Komponenten austauschen. Wir haben viele davon.»

Anscheinend ist das Fliegen einer Drohne keine einfache Aufgabe. «Man kann es nur verstehen, wenn man es selbst ausprobiert hat», erklärt Valente. «Wenn man nach links fliegen will, drückt man nicht einfach den Knopf ‚links‘. Man muss alle Winkel berücksichtigen. Es wäre unmöglich, einfach die Steuerung in die Hand zu nehmen und eine FVP-Drohne im Acro-Modus zu fliegen. Man kann sich vom Flugcontroller helfen lassen, um den Flug zu steuern, aber dann hat man weniger Freiheit. Ich fliege im voll manuellen Modus, und ohne Training wäre das sehr schwierig. Ich habe am Simulator trainiert und bin es gewohnt, mit einer Drohne zu fliegen, die viel schneller ist. Wenn man 200 km/h fliegen und wirklich enge Kurven nehmen kann, ist es nicht allzu schwer, einem MXGP-Fahrer zu folgen.»

Eine weitere Aufgabe ist es, den führenden Fahrern hinterherzusausen, während sie durch Spurrillen hämmern und durch die Luft fliegen. Die Linien und Positionen sind nicht immer leicht vorherzusagen. «Im Sand ist es allerdings einfacher, weil die Geschwindigkeit konstanter ist», sagt Valente. «Auf unbefestigtem Untergrund können sie stark bremsen, Geschwindigkeit verlieren und dann schnell wieder beschleunigen. Es gibt mehr Variationen. Der Sand ist einfacher, weil niemand ihm entkommen kann!»

Um ein so herausragendes Bild wie das vom Start in Trentino zu machen, braucht es Präzision. «Wir haben es dreimal versucht! Beim ersten Mal ging es um das Timing, beim zweiten Mal war ich gestresst und kam zu früh, weil ich dem Zähler nicht traute. Beim dritten Mal haben wir uns an den Plan gehalten ... und es hat geklappt. Es war eine wunderschöne Aufnahme.»

Valentes «Money Shot» ist mehr als gewagt. «Ich würde gerne durch den Arm eines Fahrers und den Sitz seines Motorrads hindurchfliegen, während er einen Whip macht. Ich glaube, das ist unmöglich ... aber ich würde es gerne versuchen. Das würde viel Organisation erfordern ... und einige Versuche. Aber die Fahrer sind ja hier, um Rennen zu fahren und nicht, um unsere Aufnahmen zu machen!» Das sagt viel über die Leistungsfähigkeit der Technologie und die Fantasie aus, die sie beflügelt.

Abgesehen von ihrer Radikalität haben Drohnen die MXGP und die Wertschätzung des Motocross auf Elite-Niveau gesteigert. Gaetan Valente lächelt über den Vorschlag, dass er die TV-Übertragung des Sports wie ein Videospiel aussehen lässt. «Ich habe wirklich Glück, dass ich das Geschehen so hautnah mitverfolgen kann», räumt er ein. «Sie glauben an meine Fähigkeiten, und das freut mich. Ich weiß, dass sie in der Formel 1 und der MotoGP nicht auf der Strecke erlaubt sind. Man muss sich wirklich konzentrieren und vorsichtig sein. Das ist ein großartiges Gefühl.»