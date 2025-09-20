Darwin: Lucas Coenen (KTM) startet von Pole

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das MXGP Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Australien in Darwin vor WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) und Mattia Guadagnini (Ducati).

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Australia in Darwin: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen war bereits im Zeittraining der Schnellste, startete von der Pole-Position, zog den Holeshot und gewann das Rennen auf dem roten australischen Boden souverän mit einem Vorsprung von 21 Sekunden vor WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) und Ducati-Werksfahrer Mattia Guadagnini.

Febvre startete im Bereich der Top-6, attackierte in der Anfangsphase und erreichte Platz 3 hinter dem überraschend starken Mattia Guadagnini. In Runde 5 konnte Febvre Guadagnini passieren und sicherte sich mit dem 2. Platz 9 WM-Punkte.

Mit Lucas Coenen auf Rang 1und Romain Febvre auf Platz 2 verkürzte der Belgier seinen Rückstand in der WM-Tabelle um einen Punkt, von 47 auf 46 Zähler. Damit hat Lucas Coenen vor den beiden Wertungsläufen am Sonntag aber nur noch mathematische Titelchancen, denn bereits ein 16. Platz in einem der beiden verbleibenden Rennen würde Febvre zum Titelgewinn genügen. Jetzt braucht der Franzose also nur noch 5 Punkte, um den Titel 2025 klarzumachen. Febvre wird den WM-Titel 2025 voraussichtlich bereits nach dem ersten Lauf am Sonntag in trockenen Tüchern haben.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer kam mit einer knappen Minute Rückstand zur Spitze auf Platz 13 ins Ziel. Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch wurde Neunzehnter.

MXGP Qualifikation Darwin:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Mattia Guadagnini (I), Ducati

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM

8. Jago Geerts (B), Yamaha

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

11. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Jeremy Seewer (CH), Ducati

14. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

15. Brian Bogers (NL), Fantic

16. Isak Gifting (S), Yamaha

17. Marc Quentin Prugnieres (F), Honda

18. Jan Pancar (SLO), KTM

19. Tom Koch (D), Beta

20. Zac Watson (AUS), Triumph

...

28.(DNF) Kevin Brumann (CH), Husqvarna

WM-Stand:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 938 Punkte

2. Lucas Coenen (B), KTM, 892, (-46)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 665, (-273)