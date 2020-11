ADAC MX Masters: 7 Events und kostenlose Livestreams

Die deutsche Rennserie der ADAC MX Masters beginnt am 18. April in Dreetz

Der ADAC veröffentlichte den Kalender der ADAC MX Masters Serie 2021. Der Saisonauftakt wird erstmals im brandenburgischen Dreetz stattfinden. Für alle 7 Veranstaltungen werden kostenlose Livestreams angeboten.

Das ADAC MX Masters startet in der Saison 2021 bei sieben Veranstaltungen in Deutschland und Österreich und mit einer neuen Strecke zum Auftakt. Mit dem MC Dreetz e.V. konnte ein neuer Verein als Veranstalter für die prestigeträchtigste deutsche Motocross Rennserie gewonnen werden. Dort findet am 17.-18. April 2021 der Saisonstart statt. In der 17. ADAC MX Masters-Saison dürfen sich Motocross-Fans zudem auf einen kostenlosen Livestream von allen Veranstaltungen freuen.

«Das ADAC MX Masters hat in diesem Jahr mit der Short Season ein positives Signal für alle Fahrer und Fans gesetzt. Für die kommende Saison planen wir mit sieben Veranstaltungen und freuen auf den Saisonstart in Dreetz. Nach den guten Erfahrungen in diesem Jahr werden wir erstmals von allen Veranstaltungen einen Livestream anbieten. Unser Dank gilt den Veranstaltern, Partnern, Teams und Aktiven, die uns in diesem Jahr unterstützt haben und mit denen wir gemeinsam die Saison 2021 planen», erklärt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Von April bis September 2021 ist in jedem Monat mindestens ein Rennen in den Rennklassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 und ADAC MX Junior Cup 85 geplant, mit Ausnahme des Ferienmonats August. Die Saison startet traditionell im brandenburgischen Sand. Der Schauplatz hat sich jedoch geändert. Am 17.-18. April rollen die vier Rennklassen erstmalig beim MC Dreetz e.V. an das Startgatter. Der Verein hat in den letzten Jahren mit hochwertigen Rennen und Investitionen in die eigene Infrastruktur zielstrebig auf die Austragung eines ADAC MX Masters-Rennens hingearbeitet. Die Sandstrecke im Nordosten Berlins gilt als technisch und konditionell sehr anspruchsvoll.

Am langen Christi Himmelfahrt-Wochenende am 15.-16. Mai findet das Österreich-Gastspiel der Serie auf dem malerischen Wiesenkurs in Möggers mit Ausblick auf den Bodensee statt. Am ersten Juniwochenende kehrt das ADAC MX Masters am 5.-6. Juni nach ein paar Jahren Pause zurück nach Reutlingen und ist zu Gast beim 1. RMC Reutlingen e.V.

Das ADAC MX Masters geht im Juli mit gleich zwei Veranstaltungen in die zweite Saisonhälfte. Am 3.-4. Juli wird in Bielstein in Nordrhein-Westfalen gefahren. Lediglich die Piloten des ADAC MX Junior Cup 125 haben dort eine Rennpause. Zwei Wochen später kehrt am 17.-18. Juli der Renntross zurück nach Tensfeld in Schleswig-Holstein. Unter den sandigen Bedingungen werden dort Mensch und Material wieder bis aufs Äußerste gefordert sein. Das Rennen in Tensfeld wird ohne den ADAC MX Junior Cup 85 ausgetragen.

In Fürstlich-Drehna geht es am 4.-5. September zum dritten Mal in der Saison in den Sand. Die brandenburgische Strecke war traditionell der Schauplatz für den Saisonstart. Im neuen Jahr könnten dort die ersten Vorentscheidungen für die Meisterschaften fallen. Für das große Saisonfinale geht es am 11.-12. September erneut nach Baden-Württemberg. In Gaildorf werden auf der tollen Naturstrecke die entscheidenden letzten Rennen des Jahres ausgetragen - ein idealer Schauplatz sowohl für Fahrer als auch Zuschauer für einen spannenden Saisonabschluss.

Für Teams und Fahrer beginnt am 5. Dezember 2020 die Anmelde- und Bewerbungsfrist für die Saison 2021. Die Einschreibung erfolgt über die Online-Nennung auf adac.de/mx-masters.

Nachdem die Liveübertragungen der ADAC MX Masters Short Season-Veranstaltungen in Grevenbroich und Tensfeld sehr gut angenommen wurden, wird es 2021 bei jedem Rennen einen kostenlosen Livestream geben, der neben den spannenden Rennläufen aller Klassen zahlreiche Hintergrundberichte und Interviews bieten wird.

ADAC MX Masters Kalender 2021 (Stand: 27.11.2020)

17./18.04.2021: Dreetz

15./16.05.2021: Möggers

05./06.06.2021: Reutlingen

03./04.07.2021: Bielstein (ohne ADAC MX Junior Cup 125)

17./18.07.2021: Tensfeld (ohne ADAC MX Junior Cup 85)

04./05.09.2021: Fürstlich Drehna

11./12.09.2021: Gaildorf