Jordi Tixier (Sarholz KTM) startet in Tensfeld

Nach seinem Sieg in Grevenbroich wird Tabellenführer Jordi Tixier (Sarholz KTM) auch beim Finale der ADAC MX Masters in Tensfeld am Startgatter stehen und dafür auf den WM-Lauf Mantova 3 verzichten.

Nach seinem Sieg zur Auftaktrunde der ADAC MX Masters in Tensfeld erklärte der für das deutsche Sarholz-KTM-Team startende Jordi Tixier, dass das Rennen im Sandkasten von Grevenbroich für ihn das perfekte Training für Mantova gewesen sei. In Mantova findet ab dem kommenden Wochenende die nächste Dreifachveranstaltung der Motocross-WM statt. Mantova 3 kollidiert terminlich aber mit dem Finale der ADAC MX Masters in Tensfeld am 4. Oktober.

Wie SPEEDWEEK.com heute vom Team Sarholz-KTM erfuhr, wird Tixier trotzdem in Tensfeld starten. Damit ist der Franzose der aussichtsreichste Kandidat für den Titel 2020. Ob er das Mittwochsrennen von Mantova mitnehmen wird, ist derzeit noch nicht entschieden.