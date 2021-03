Kalenderupdate ADAC MX Masters

Der ADAC hat heute ein Update des Kalenders der ADAC MX Masters veröffentlicht. Der Saisonauftakt findet nicht im Mai, sondern erst am 27. Juni in Reutlingen statt. Das Rennen in Möggers wurde gestrichen.

Aufgrund aktueller behördlicher Anordnungen darf der für den 8./9. Mai 2021 angesetzte Saisonauftakt des ADAC MX Masters in Dreetz nicht am geplanten Termin durchgeführt werden. Das Rennen in Brandenburg rückt stattdessen auf den Termin der Veranstaltung im österreichischen Möggers am 14./15. August. Das Österreich-Gastspiel des ADAC MX Masters kann in diesem Jahr nach aus internen Gründen beim MCC Möggers nicht stattfinden.

Nach der Terminverschiebung des Rennens im brandenburgischen Dreetz startet die ADAC MX Masters-Saison 2021 nun am 26./27. Juni in Reutlingen, powered by MSC Aichwald. Die zwei baden-württembergischen Vereine 1. RMC Reutlingen e.V. und MSC Aichwald e.V. bündeln bei der Rückkehr der Meisterschaft auf die Hartbodenstrecke in Reutlingen in einer starken Kooperation ihre Kräfte, um den vier Rennklassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 und ADAC MX Junior Cup 85 hervorragende Rennbedingungen zu liefern.

Das Rennen in Österreich wurde seitens des ausrichtenden MCC Möggers abgesagt. Aus internen Gründen kann die Veranstaltung in diesem Jahr nicht ausgetragen werden. Der MCC Möggers plant fest mit einem Comeback des ADAC MX Masters im kommenden Jahr. Die Veranstaltung des MC Dreetz e.V. rückt nun auf den 14./15. August, den ursprünglich für Möggers geplanten Termin.

ADAC MX Masters Kalender 2021 (Stand 26. März 2021)



27.06.2021 - Reutlingen, powered by MSC Aichwald

04.07.2021 - Bielstein (ohne ADAC MX Junior Cup 125)

18.07.2021 - Tensfeld (ohne ADAC MX Junior Cup 85)

15.08.2021 - Dreetz

05.09.2021 - Fürstlich Drehna

12.09.2021 - Gaildorf