Jordi Tixier bleibt bei Sarholz KTM

Der Champion des Jahres 2020 und Weltmeister des Jahres 2014, Jordi Tixier, wird auch im nächsten Jahr für das deutsche Sarholz-KTM-Team bei den ADAC MX Masters starten. Seine klare Mission ist die Titelverteidigung.

Der Sieger der prestigeträchtigsten deutschen Motocross-Meisterschaften und frühere Weltmeister Jordi Tixier wird auch im kommenden Jahr für das deutsche Sarholz-KTM-Team bei den ADAC MX Masters starten. «Ich hatte mit André [Sarholz] und dem Team in diesem Jahr eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsam den Titel der ADAC MX Masters gewonnen. Es freut mich, dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr fortsetzen», erklärte Tixier.

«André hat mich auch in schwierigen Zeiten voll unterstützt. Seitdem stehen wir in ständigem Kontakt und deshalb freue ich mich, für das Team starten zu können.»

Tixiers Teamkollege wird das belgische Talent Cyril Genot. Das deutsche Team stellt damit die Weichen für eine erfolgreiche Titelverteidigung im nächsten Jahr.

«Jordi hat sowohl in der Masters-Serie als auch in der WM eine eindrucksvolle Performance gezeigt», sagt auch Teamchef André Sarholz. Wir haben volles Vertrauen in Jordi und werden ihn von unserer Seite bestmöglich bei der Mission Titelverteidigung unterstützen.»