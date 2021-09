Vorschau: ADAC MX Masters Showdown in Reutlingen

Max Nagl wird in Reutlingen am Start stehen

Beim Finale der ADAC MX Masters in Reutlingen am kommenden Wochenende sind maximal 2000 Zuschauer pro Tag zugelassen. Die Ticketpreise sind moderat und das Fahrerfeld hochkarätig.

Die Hartbodenstrecke in Reutlingen zählt zu den schönsten Motocrossstrecken im Land. Eingebettet in die Hügellandschaft der Neckar-Alb können die Zuschauer die Rennen hautnah verfolgen. Am kommenden Wochenende (11.-12. September) findet hier das Finale der ADAC MX Masters 2021 statt.

An der Spitze könnte es enger kaum zugehen: WM-Protagonist Jordi Tixier (Sarholz KTM) führt die Tabelle mit nur 9 Punkten Vorsprung vor dem Belgier Cyril Genot an. Auch Tom Koch (Kosak KTM) hat mit 17 Punkten Rückstand intakte Titelchancen, denn auch in Reutlingen wird es 3 Wertungsläufe geben: Der erste findet am Samstag-Nachmittag statt. Die Läufe 2 und 3 werden am Sonntag gestartet.

Mit dabei sein wird auch Max Nagl (Krettek Husqvarna). Der 34-Jährige wurde in dieser Woche als Mannschaftskapitän für das Motocross der Nationen nominiert. Nagl ist Ehrenmitglied des württembergischen MSC Aichwald. Der ADAC Ortsclub organisiert gemeinsam mit dem 1. RMC Reutlingen und dem MSC Gaildorf unter dem Dach des ADAC Wu¨rttemberg das Finale des ADAC MX Masters. Nagl trat dem Club vor gut zehn Jahren bei und wurde gleich zum Ehrenmitglied ernannt.

Mit 40 Punkten Rückstand sind Nagls Titelchancen zwar eher theoretischer Natur, aber das spielt für den Weilheimer keine Rolle: «Wenn ich antrete, dann will ich auch gewinnen.» Vier Wochen nach seinen Rippenbrüchen ist Nagl immer noch beeinträchtigt. Doch er nimmt die Sache gelassen: «Mit solchen Sachen habe ich Erfahrung.»

Auch in allen anderen Rennklassen wird in Reutlingen hochkarätiger Rennsport garantiert. Maximilian Spies führt den Youngsters Cup knapp mit 5 Punkten Vorsprung an. Er wird mit seiner Zweitakt-Werks-Fantic für ein besonderes Sounderlebnis sorgen. In dieser Klasse tritt auch Liam Everts an, der jüngste Spross der legendären belgischen Everts-Motocross-Dynastie. Liam Everts ist in der MX2-Klasse für das belgische Nationenteam für das Motocross der Nationen in Mantova nominiert.

Die Wetterprognosen sind gut: Am Samstag könnte es mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent zwar einige Regenschauer geben, doch am Sonntag werden die Temperaturen auf 24 Grad steigen und mit Sonnenschein optimale Wetterbedingungen bieten.

Die Ticketpreise sind sehr moderat. Pro Renntag sind allerdings nur maximal 2000 Besucher zugelassen. Aktuell sind noch Eintrittskarten fu¨r Samstag und Sonntag verfu¨gbar. Tickets können wegen der Corona-Situation nur im Vorverkauf erworben werden.

Eintrittspreise im Vorverkauf *):

Samstag, 11. September:

Erwachsener: 11,45

Jugendlicher 7-15 Jahre): 5,95

Sonntag, 12. September:

Erwachsener: 16,95

Jugendlicher 7-15 Jahre): 7,60

Stand ADAC MX Masters nach 4 von 5 Läufen:



1. Jordi Tixier (F), KTM, 221

2. Cyril Genot (B), KTM, 212, (-9)

3. Tom Koch (D), KTM, 204, (-17)

4. Max Nagl (D), Husqvarna, 181, (-40)

5. Jérémy Delincé (B), Honda, 157, (-64)

ADAC Youngsters Cup 2021, Stand nach 4 Läufen:



1. Maximilian Spies (D), Fantic, 179

2. Marcel Stauffer (A), KTM, 174, (-5)

3. Noah Ludwig (D), KTM, 139, (-40)

4. Maxime Grau (F), Husqvarna, 122, (-57)

5. Liam Everts (B), KTM, 117, (-62)

Für die Fans, die nicht vor Ort dabei sein können, wird der ADAC wieder einen kostenlosen Livestream anbieten:

Livestream Samstag

Livestream Sonntag

*) Angaben ohne Gewähr