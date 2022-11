Sensation: Max Nagl wieder bei Honda!

Der deutsche Motocross-Routinier Max Nagl wird die Saison 2023 auf einer 450er-Honda im Team KMP in Angriff nehmen.

Max Nagl holte sich 2022 souverän den Gesamtsieg bei den ADAC MX Masters. Der Weilheimer, der in Belgien lebt, war zudem auch erfolgreich in der tschechischen Serie im Einsatz. All das geschah in den vergangenen Jahren auf Bikes von KTM und Husqvarna.

Für Nagl war der ADAC-Masters-Titel der dritte nach 2006 und 2008. Nun ändert sich alles grundlegend: Nagl wird 2023 auf Honda wechseln. Dort wird der 35-Jährige die Kräfte mit dem Team KMP von Alex Karg bündeln. Sein treuer Sponsor Krettek bleibt beim Oberbayern an Bord. Das heißt KMP Honda powered by Krettek.

«Manchmal muss man auch etwas wechseln. Ich fahre jetzt so viele Jahre mit dem selben Bike im gleichen Team», gibt Nagl zu bedenken. «Es ist eine wirklich aufregende Rückkehr zur Marke Honda. Ich bin dem Haas-Team dankbar für die gemeinsamen Jahre, in denen die Vaclavs für mich mehr als nur Freunde wurden. Ich freue mich auch diese neue Herausforderung und darauf, alles zu tun um meinen Titel im nächsten Jahr zu verteidigen.»

Zur Erinnerung: Nagl fuhr bereits 2013 und 2014 nach seinem Abgang bei Red Bull-KTM zwei Jahre lang im Honda im HRC-Werksteam und hatte dort Teamkollegen wie Gautier Paulin und Evgeny Bobryshew im Griff. Für Aufsehen sorgte Nagl mit dem Sieg beim Auftakt 2014 in Doha mit der brandneuen Honda.

Endstand ADAC MX Masters 2022:

1. Nagl, Husqvarna, 551 Punkte. 2. Jordi Tixier, KTM, 493. 3. Tom Koch, KTM, 444. 4. Adam Sterry, KTM, 314. 5. Stefan Ekerold, Husqvarna, 290. 6. Tom Koch, Husqvarna, 271. 7. Boris Maillard, Suzuki, 224. 8. Valentin Guillod, Yamaha, 211. 9. Tanel Leok, Husqvarna, 194. 10. Lukas Platt, Fantic, 176.