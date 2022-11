Henry Jacobi: 2023er KTM - Ganz in weiß

Nach seinem Wechsel in das renommierte deutsche KTM Sarholz Team tauchte Henry Jacobi schon beim Saisonfinale der ADAC MX Masters in Drehna mit dem Design auf, mit dem er auch nächstes Jahr starten wird.

Nachdem bekannt wurde, dass Henry Jacobis Engagement im Team des Exweltmeisters Jacky Martens (JM Honda) nicht verlängert werden würde, war in kürzester Zeit sein neuer Vertrag in trockenen Tüchern: Der Thüringer wird im kommenden Jahr für das deutsche Sarholz KTM Team bei den ADAC MX Masters und den mitteleuropäischen WM-Läufen starten.

Schon beim Saisonfinale der ADAC MX Masters in Fürstlich-Drehna tauchte Jacobi mit der auffällig gestalteten Sarholz KTM auf und die weiße Farbgebung soll nun auch das Markenzeichen für die kommende Saison werden.

Das Sarholz-Debüt in Drehna verlief nicht ganz nach Plan, denn ein Sturz kurz vor Schluss des 2. Wertungslaufs verhinderte einen Start im dritten Rennen. Jacobi musste sogar eine Trainingspause bis letzte Woche einlegen, doch seit Mittwoch konnte er wieder mit dem Fahrtraining beginnen.

Anfang der Woche konnte er in den Geschäftsräumen von Sarholz-KTM seine 2023er KTM 450 SX-F in Empfang nehmen – ganz in weiß.