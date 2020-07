MXoN 2020 ohne Team USA

Das US-Team wird wegen der Corona-Reisebeschränkungen in diesem Jahr nicht zum Motocross der Nationen am 27. September in Matterley Basin antreten und hofft auf eine Rückkehr im nächsten Jahr.

Das US-Team wird am 27. September nicht zum MXoN in Matterley Basin antreten. «Die Gesundheit unserer Fahrer und Teammitglieder hat Priorität. Die gegenwärtigen und künftigen Reisebeschränkungen machen unsere Teilnahme dieses Jahr unmöglich», erklärte AMA Supercross Manager Mike Pelletier. «Der logistische und finanzielle Aufwand ist für das US-Team jedes Jahr ziemlich hoch. Wir haben zusätzlich das Problem, dass wir durch die Verschiebung der Lucas Oil Pro Motocross Championship in Terminkollisionen geraten.»

Team USA unter der Leitung von Roger DeCoster ist mit 22 Siegen die erfolgreichste Mannschaft beim MXoN. «Wir sind stolz auf unsere Leistungen und wir freuen uns deshalb schon auf unsere Teilnahme im nächsten Jahr», erklärte Pelletier. «Wir werden versuchen, die Chamberlain-Trophy in die USA zurückzuholen.»