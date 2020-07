Motocross der Nationen und Winchester-GP abgesagt

In Matterley Basin fand 2020 am 1. März schon der MXGP-WM-Auftakt statt

In Matterley Basin/GB wird Ende September kein MXoN-Event und kein Grand Prix stattfinden. Dafür wird in Mantua ein weiterer WM-Lauf gefahren.

Infront Moto Racing und der Weltverband FIM haben heute am Abend die Absage des FIM Motocross of Nations vom 25. bis 27. September in Matterley Basin/GB bestätigt. Trotz aller Bemühungen des Veranstalters Steve Dixon und von Infront Moto Racing gab es wegen der Covid-19-Seuche keine andere Möglichkeit, als die 2020-Ausgabe des MXoN abzusagen.

Dazu gab es Informationen von fast allen außereuropäischen MXoN-Teams, die besagten,. dass sie wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie, der Quarantänebestimmungen und anderen Maßnahmen außerstande sähen, in diesem Jahr am MXoN-Event teilzunehmen.

Als Konsequenz daraus wurde auch der «MXGP of Winchester» in Matterley Basin (Great Britain) vom selben Wochenende aus dem WM-Kalender 2020 gestrichen.

Dieser Grand Prix wird jetzt durch den Grand Prix Città di Mantova in Mantua/Italien am 30. September ersetzt. Vier Tage später wird in Mantua ein weiterer WM-Lauf gefahren.

Motocross-WM-Kalender 2020 (Stand: 29. Juli):



01.03.2020 – Matterley Basin, Großbritannien

08.03.2020 – Valkenswaard, Niederlande

09.08.2020 – Kegums, Lettland

12.08.2020 – Kegums, Lettland

16.08.2020 – Kegums, Lettland

06.09.2020 – Afyonkarahisar, Türkei

16.09.2020 – Faenza, Italien

20.09.2020 – Faenza, Italien

30.09.2020 – Mantua, Italien

04.10.2020 – Mantua, Italien

11.10.2020 – intu Xanadú-Arroyomolinos, Spanien

18.10.2020 – Lommel, Belgien

21.10.2020 – Lommel, Belgien

25.10.2020 –Lommel, Belgien

01.11.2020 – Pietramurata, Italien

22.11.2020 – Neuquen, Argentinien

offen: Orlyonok, Russland

offen: Agueda, Portugal

Motocross-Frauen-WM

01.03.2020 – Matterley Basin, Großbritannien

08.03.2020 – Valkenswaard, Niederlande

06.09.2020 – Afyonkarahisar, Türkei

04.10.2020 – Mantua, Italien