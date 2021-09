MXoN Qualifying: Niederlande führt, Deutschland P5

Die Titelverteidiger aus den Niederlanden starten von der Pole-Position in die Wertungsläufe zum MXoN in Mantova vor Frankreich, Italien und Großbritannien. Deutschland startete auf Rang 5 mit einer soliden Leistung.

Die hoch favorisierte Mannschaft aus den Niederlanden startet morgen von der Pole-Position in die Wertungsläufe zur 74. Ausgabe des Motocross der Nationen in Mantova (Italien).

Das erste Rennen der MXGP-Klasse gewann Antonio Cairoli (KTM). Der Italiener leidet zwar immer noch an den Folgen seines Sturzes auf Sardinien, doch er konnte sich im MXGP-Rennen in der 9. Runde gegen den Briten Ben Watson (Yamaha) durchsetzen und mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden gewinnen.

Die deutsche Mannschaft hatte in der Auslosung der Startplätze wenig Glück und musste sich mit Platz 25 begnügen. Max Nagl (Husqvarna) startete in diesem Rennen im Bereich der Top-10 und kämpfte sich in den ersten vier Runden auf Platz 5 nach vorne. Zu Sieger Cairoli fehlten ihm am Ende aber lediglich 13 Sekunden.

Das Rennen der MX2-Klasse gewann erwartungsgemäß Tom Vialle (KTM) vor seinem gut aufgelegten österreichischen Teamkollegen René Hofer und dem Briten Conrad Mewse (KTM). Simon Längenfelder (GASGAS) war durch den schlechteren Startplatz etwas gehandicapt, schlug sich aber auf Rang 7 ebenfalls gut, auch wenn sein Ergebnis das Streichresultat der deutschen Mannschaft wurde. Eine bemerkenswerte Leistung zeigte der Südafrikaner Camden Mc Lellan (Husqvarna) auf Platz 6. Mc Lellan ist dem deutschen Publikum vom ADAC Youngsters Cup bekannt.

Im letzten Rennen der OPEN-Klasse zeigte der Thüringer Henry Jacobi (Honda) seine Klasse. Er legte auf Platz 4 einen seiner Blitzstarts hin und kämpfte sich bis auf Platz 1 nach vorne, nachdem er den Dänen Bastian Bogh Damm, den Letten Tom Macuks (GASGAS) und den Franzosen Mathys Boisramé (Kawasaki) überholt hatte. Erst als von hinten Jeffrey Herlings (KTM) nachrückte, bröckelte die deutsche Führung. Jacobi lieferte sich ein Drag-Race gegen Herlings und 'The Bullet' wirkte schon leicht irritiert über die Gegenwehr des Deutschen. In Runde 9 schließlich zog der Niederländer durch und setzte sich an die Spitze. Jacobi ließ danach etwas abreißen, konnte aber den aufrückenden Arminas Jasikonis mit einer sehr soliden Leistung hinter sich halten.

Mit 7 Punkten qualifizierte sich DMSB-Team am Ende des Tages mit Platz 5 für das A-Finale am Sonntag und kann damit auch von guten Startplätzen in die Rennen gehen.

Die Teams aus Österreich und der Schweiz qualifizierten sich auf den Rängen 9 und 13 für das A-Finale am Sonntag.

Ergebnis Qualifying MXoN 2021 Mantova:

1. Niederlande, 4 (Herlings 1, Coldenhoff 3)

2. Frankreich, 5 (Vialle 1, Boisramé 4)

3. Italien, 5 (Cairoli 1, Guadagnini 4)

4. Großbritannien, 5 (Watson 2, Mewse 3)

5. Deutschland, 7 (Jacobi 2, Nagl 5)

6. Lettland, 13

7. Dänemark, 14

8. Canada, 16

9. Österreich, 17

10. Russland, 18

11. Schweden, 18

12. Estland, 20

13. Schweiz, 20

14. Spanien, 20

15. Belgien, 24

16. Südafrika, 26

17. Litauen, 26

18. Bulgarien, 29

19. Tschechien, 31