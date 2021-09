Rennen 1: Frankreich führt, Ausfall von Max Nagl

Team Frankreich geht nach dem ersten Lauf (MXGP&MX2) mit Tom Vialle und Benoit Paturel in Führung. Titelaspiranten Coldenhoff/NL und Cairoli/I stürzten in der ersten Kurve. Max Nagl/D musste das Rennen nach Sturz beenden

74. Ausgabe des Motocross der Nationen im italienischen Mantova, Rennen1, MXGP&MX2: Team Finnland qualifizierte sich am Vormittag nach dem Sieg im B-Finale als letzte Mannschaft für das A-Finale. Es regnete in Strömen und machte den Sandkurs schwer und unberechenbar. Schon in der ersten Kurve nach dem Start ereignete sich das erste Drama: Der niederländische Titelverteidiger Glenn Coldenhoff (Yamaha) strauchelte und touchierte den Italiener Antonio Cairoli (KTM). Beide Piloten stürzten und mussten eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten! Der Schweizer Arnaud Tonus gewann den 'holeshot', doch der Lette Karlis Sabulis (Husqvarna) ging in der ersten Runde in Führung.

Der französische MX2-Pilot Tom Vialle (KTM) überholte Sabulis und übernahm zunächst die Spitze. Doch auch er stürzte, so dass Sabulis erneut die Führung übernahm. Sabulis fiel nach 4 Runden etwas zurück und stürzte später auf Rang 5 liegend nach einer Kollision mit Mattia Guadagnini (KTM).

Max Nagl (Husqvarna) rangierte im Bereich der Top-15, doch nach einem Sturz in Runde 3 musste der DMSB-Starter das Rennen an der Box beenden.

In Runde 5 übernahm Thomas Kjer Olsen die Führung und konnte das erste Rennen gewinnen. «Zu Beginn bekam ich harte Arme, aber im Laufe des Rennens konnte ich einen guten Rhythmus finden», erklärte der Däne.

Mit Rang 2 von Vialle und P9 von Benoit Paturel ging Frankreich in Führung. Team Belgien lieferte mit P6 von Cyril Genot (KTM) und Rang 17 von Liam Everts (KTM) eine exzellente Leistung ab und rangiert mit 23 Punkten auf Rang 2 vor Großbritannien (25 Punkte). Italien rangiert mit 26 Punkten auf P4, Österreich auf Rang 7 vor Titelverteidiger Niederlande auf Rang 8. Team Schweiz liegt auf Rang 10 und Deutschland nach dem Ausfall von Nagl auf P15.

Ergebnis Rennen 1, MXGP, MX2:

1. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Ben Watson (GB), Yamaha

4. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

5. Mattia Guadagnini (I), KTM

6. Cyril Genot (B), KTM

7. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

8. René Hofer (A), KTM)

9. Benoit Paturel (F), Honda

10. Karlis Sabulis (LAT), Husqvarna

...

15. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

16. Simon Längenfelder (D), GASGAS

17. Liam Everts (B), KTM

18. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

...

21. Antonio Cairoli (I), KTM

...





25. Michael Sandner (A), KTM

...



...

30. Mike Gwerder (CH), KTM



38. (DNF) Max Nagl (D), Husqvarna

Nationenwertung nach Lauf 1:



1. Frankreich, 11

2. Belgien, 23

3. Großbritannien, 25

4. Italien, 26

5. Russland, 26

6. Dänemark, 27

7. Österreich, 33

8. Niederland, 33

9. Schweiz, 34

10. Kanada, 35

11. Estland, 36

12. Lettland, 39

13. Spanien, 47

14. Finnland, 52

15. Deutschland, 54

16. Litauen, 63

17. Tschechische Republik, 67

18. Bulgarien, 68

19. Schweden,

20. Südafrika