Rennen 2: Herlings dominiert, Probleme für Frankreich

Nach dem zweiten Rennen des MXoN in Mantova hat Lokalmatador Italien mit einer soliden Mannschaftsleistung die Führung in der Nationenwertung übernommen. Frankreichs Tom Vialle fiel aus, Henry Jacobi erreicht Platz 5.

Rennen 2, OPEN & MX2 im verregneten Mantova: Der Schweizer Valentin Guillod (Yamaha) gewann den 'holeshot' vor Titelverteidiger Jeffrey Herlings (KTM). Das nach dem ersten Rennen führende Team Frankreich geriet schon in der Anfangsphase in Probleme. Tom Vialle musste sein Bike nach einem technischen Problem am Streckenrand parken. Damit übernahm das italienische Team die Führung, aber auf der glatten und aufgeweichten Strecke überschlugen sich die Ereignisse. Beide Italiener, Mattia Guadagnini und Alessandro Lupino stürzten. Guadagnini wurde am Boden sogar von seinem eigenen Bike getroffen. Die Lokalmatadoren konnten ihre Rennen fortsetzen und lieferten auf den Rängen 6 und 7 zwei solide Ergebnisse ab.

Im weiteren Verlauf des Rennens stürzte auch der zweite Franzose, Mathys Boisramé. Ohne hinteren Kotflügel und mit überhitztem, qualmenden Bike rettete er auf Rang 19, was noch zu retten war.

Jeffrey Herlings (NL/KTM)setzte sich noch in der ersten Runde gegen den gut aufgelegten Schweizer Valentin Guillod (Yamaha) durch und gewann das Rennen überlegen mit einem Vorsprung von 49 Sekunden.

DMSB-Starter Henry Jacobi startete auf Rang 7 ins Rennen und überzeugte erneut mit einer kämpferisch starken Leistung. Er beendete das Rennen auf Rang 5. Der deutsche MX2-Starter Simon Längenfelder (GASGAS) erreichte das Ziel auf Platz 24. Damit verbesserte sich das deutsche Team auf Gesamtrang 11.

Vor dem entscheidenden dritten Rennen (MXGP, OPEN) ist jetzt wieder alles offen. Italien, Niederlande und Belgien haben weiterhin die besten Chancen auf den Sieg. Die Franzosen haben nach dem Ergebnis in diesem Rennen einen zu großen Rückstand. Alles läuft auf ein Finale zwischen den Niederlanden und Italien hinaus. Der Regen hat zwar etwas nachgelassen, aber die Bedingungen bleiben schwierig. In Mantova wird in erster Linie die konstante Mannschaftsleistung entscheidend sein. Am Ende wird auch das Streichresultat eine entscheidende Rolle spielen. Frankreich hat bereits zwei schlechte Einzelergebnisse. Auch die Italiener und die Niederländer können sich nach den Stürzen von Cairoli und Coldenhoff im ersten Rennen keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Falls es eines der beiden Teams im dritten Rennen erwischt, könnte am Ende Belgien, Großbritannien oder sogar Russland als lachender Dritter dastehen.

Ergebnis Rennen 2, OPEN, MX2:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Valentin Guillod (CH), Yamaha

3. René Hofer (A), KTM

4. Brent van Doninck (B), Yamaha

5. Henry Jacobi (D), Honda

6. Mattia Guadagnini (I), KTM

7. Alessandro Lupino (I), KTM

8. Isak Gifting (S), GASGAS

9. Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

10. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

11. Harri Kullas (EST), Yamaha

12. Shaun Simpson (GB), KTM

13. Liam Everts (B), KTM

14. Conrad Mewse (KTM)

15. Timur Petrashin (RUS), KTM

...

19. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

20. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

21. Emil Weckmann (FIN), Honda

22. Ander Valentin (E), Husqvarna

23. Jacob Piccolo (CAN), KTM

24. Simon Längenfelder (D). GASGAS

25. Marcel Stauffer (A), KTM

...

30. Mike Gwerder (CH), KTM

...

33. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

...

38. (DNF) Tom Vialle (F), KTM

Nationenwertung nach Rennen 2:



1. Italien, 39

2. Belgien, 40

3. Großbritannien, 51

4. Russland, 51

5. Niederlande, 54

6. Österreich, 61

7. Schweiz, 66

8. Frankreich, 68

9. Estland, 74

10. Dänemark, 77

11. Deutschland, 83

12. Kanada, 87

13. Litauen, 104

14. Finnland, 104

15. Lettland, 106

16. Spanien, 106

17. Tschechische Republik, 111

18. Bulgarien, 139

19. Schweden

20. Südafrika