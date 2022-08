Jorge Prado (GASGAS): Der Grund des Leistungsabfalls

Schon in Lommel trat Prado angeschlagen an

Der spanische GASGAS Werksfahrer Jorge Prado war in Finnland nur noch ein Schatten seiner selbst. Nach einem enttäuschendem 11. Platz fiel er in der WM-Tabelle auf Rang 4 zurück. Jetzt spricht er über seine Probleme.

Red Bull GASGAS Werksfahrer Jorge Prado brannte am Samstag im Zeittraining des Finnland-Grands-Prix mit 1:45,4 noch die schnellste Rundenzeit in den sandigen Boden und startete in das Qualifikationsrennen von der Pole-Position. Der GASGAS-Werksfahrer beendete das Wochenende auf den Rängen 9 und 12, was P11 in der Tageswertung entsprach. Diese Ergebnisse entsprechen natürlich nicht dem eigenen Anspruch und auch nicht dem des ambitionierten GASGAS-Werksteams.

Vor dem Finnland-Grand-Prix lag Prado auf WM-Rang 3. In Finnland ist er nun durch seine außergewöhnlich schwachen Leistungen auf Platz 4 hinter Finnland-Sieger Glenn Coldenhoff zurückgefallen. Prado war ganz offensichtlich in Finnland und auch in den letzten Rennen, inklusive Lommel, nicht in Vollbesitz seiner Kräfte. Heute kam die Erklärung: Der Spanier ist von einer langwierigen Erkrankung geschwächt.

Schon in Lommel haderte er mit Problemen. In Uddevalla rettete er sich mit den Plätzen 5 und 6 über die Distanz, in Finnland erfolgte nun ein noch stärkerer Einbruch. «Der Samstag war noch gut», erklärte der Spanier. «Ich habe in letzter Zeit mit einer Krankheit zu tun, also versuche ich zu retten, was noch zu retten ist.»

Für Prado geht es also in den letzten Rennen der Saison um Schadensbegrenzung. In der WM-Tabelle liegt er bei noch 2 ausstehenden WM-Läufen mit 8 Punkten hinter Glenn Coldenhoff auf Rang 4. Das Podium ist für ihn noch in Reichweite.

«Mein Resultat im Zeittraining zeigt, dass ich den Speed der Spitze habe. Ich kann das Tempo aber nicht über die Distanz gehen», grübelt der Spanier. «Ich hoffe, dass die nächsten Rennen besser werden, weil ich meinem Team die Ergebnisse liefern möchte, die es verdient.»

Ergebnis MXGP Hyvinkää (Finnland):

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-2

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-3

4. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 1-6

5. Brent van Doninck (B), Yamaha, 7-4

6. Tim Gajser (SLO), Honda, 6-7

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-8

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 11-5

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 8-11

10. Henry Jacobi (D), Honda, 12-9

11. Jorge Prado (E), GASGAS, 9-12

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 16 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 674, vorzeitig Weltmeister 2022

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 570, (-104)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 525, (-149)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 517, (-157)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 506, (-168)