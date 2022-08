Wie Henry Jacobi von Finnland nach Belgien kam 16.08.2022 - 11:24 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Henry Jacobi startete am Sonntag in Finnland und am Montag in Belgien

Am Sonntagabend waren die Grand-Prix-Piloten noch im Fahrerlager von Hyvinkää in Finnland und am Montagvormittag standen viele der WM-Protagonisten im 2.500 km entfernten Keiheuvel in Belgien erneut am Start.