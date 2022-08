Rückschlag für MXoN Team Italien: Cairoli verletzt

Bei seinem Crash im ersten Lauf von Budds Creek zog sich Antonio Cairoli (KTM) einen Riss im Handknochen zu. Der Italiener muss jetzt eine Pause einlegen und hofft, dass er bis zum MXoN wieder fit ist.

Antonio Cairoli ist am 25. September beim Motocross der Nationen in RedBud die Speerspitze der italienischen Mannschaft. Es ist geplant, dass er mit der Startnummer 1 antritt, denn Italien geht in RedBud als Titelverteidiger an den Start.

Titelverteidiger Italien startet in in RedBud dieser Besetzung:

Antonio Cairoli - MXGP

Mattia Guadagnini - OPEN

Andrea Adamo - MX2

In Mechanicsville, dem 10. Lauf der US Nationals, brannte Gaststarter Cairoli mit 1:56,441 die zweitbeste Rundenzeit in den Boden und qualifizierte sich auf P2 hinter Ken Roczen (Honda). Allein dieses Ergebnis zeigte, dass sich Cairoli diesmal besser auf die US-Rennen vorbereitet hatte als zum Saisonauftakt. Das Qualifikationsergebnis ist umso höher zu bewerten, da in den USA die Pace im Qualifying extrem hoch ist.

Der Schock für die italienische Motocross-Nation folgte nach dem Start zum ersten Lauf: Schon in der Anfangsphase des Rennens rutschte der Sizilianer an der Auffahrt zu einem Table weg und stürzte. Cairoli konnte zwar weiterfahren, aber man sah es auf der Strecke, dass er arge Probleme hatte.

«Ich bin nach Amerika gekommen, um vor dem Motocross der Nationen noch ein paar Rennen zu absolvieren», erklärte der Sizilianer, der mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers in RedBud und als italienischer Mannschaftskapitän zum krönenden Abschluss seiner erfolgreichen Karriere beim Motocross der Nationen antreten wollte.

«Ich wollte weiterfahren, um wenigstens noch ein bisschen zu trainieren. Im zweiten Lauf habe ich das Handgelenk dann mit Eis gekühlt und gehofft, dass es besser wird, doch leider wurde es nicht besser. Ich konnte im zweiten Lauf nicht wirklich pushen und wollte auf jeden Fall einen weiteren Sturz vermeiden, um die Situation nicht noch weiter zu verschlimmern.»

Die Untersuchung nach dem Rennen ergab einen Knochenriss in der Hand: «Ich brauche jetzt ein paar Tage Ruhe und werde versuchen, bis zum Motocross der Nationen wieder fit zu sein.»