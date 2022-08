Henry Jacobi und Jeremy Sydow: Nun MXoN-Ersatzfahrer

Für das deutsche Motocross-Team beim prestigeträchtigen «Motocross of Nations» in Red Bud wurden Henry Jacobi und Jeremy Sydow als Ersatzfahrer nominiert.

Die Diskussionen um die deutsche Formation beim Motocross der Nationen in Red Bud in den USA am 24. und 25. September sind noch nicht beendet. Nachdem die deutsche Stamm-Formation mit Max Nagl (Husqvarna, MXGP), Simon Längenfelder (GASGAS, MX2) und Tom Koch (KTM, Open) bekannt gegeben worden ist, gibt es jetzt erneut Gesprächsstoff.

Nun wurde nämlich bekannt, dass die deutsche Föderation Henry Jacobi (JM-Honda) und Jeremy Sydow (Rath-KTM) als Ersatzfahrer nominiert hat. Dies teilten die Team-Bosse Marcel Dornhöfer und Karsten Schneider mit.

Jacobi stünde demnach für die Klassen MXGP und Open bereit, Sydow ist für die MX2-Kategorie auf Abruf, sollte es bei Nagl, Koch oder Längenfelder vorzeitig zu einem Ausfall kommen. Mit «vorzeitig» wäre demnach ein Zeitfenster vor der Abreise gemeint, so dass man noch hinsichtlich der Logistik reagieren könne.

Jacobi, der sich auf das MXGP-Saisonfinale in der Türkei vorbereitet, hat sich zu dieser aktuellen Entwicklung bereits geäußert: «Ich bin für das Team Germany da, wenn ich gebraucht werde.»

Zur Erinnerung: Der Thüringer zeigte sich zuletzt extrem enttäuscht, als er nicht als Fix-Fahrer berücksichtigt wurde, und wünschte Kumpel Tom Koch dennoch alles Gute.