Problem für Team Frankreich: Dylan Ferrandis verletzt

Star Racing Yamaha Werksfahrer Dylan Ferrandis hat sich bei seinem Crash in Budds Creek einen Bandscheibenvorfall zugezogen, der seinen Einsatz beim Motocross der Nationen in RedBud gefährdet.

Der französische Titelverteidiger Dylan Ferrandis (Yamaha) stand gestern nicht am Start des 12. Laufs der US Nationals in Pala. Grund dafür war ein einen Bandscheibenvorfall, den er sich bei seinem Crash in Budds Creek zugezogen hat.

Dylan Ferrandis war in Budds Creek mit Justin Barcia (GASGAS) kollidiert und schwer gestürzt. Dabei hat er sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Aus Kreisen des Star Racing Yamaha Teams wurde berichtet, dass der Franzose wahrscheinlich nicht zum Motocross der Nationen am 25. September in RedBud fit sein wird.

Ferrandis sollte in der OPEN Klasse an den Start gehen. Maxime Renaux sollte in der MXGP-Klasse und Marvin Musquin in der MX2-Klasse starten. Nun könnten die Karten der Franzosen völlig neu gemischt werden, falls Piloten wie Romain Febvre oder Thibault Benistant ins Spiel kommen.