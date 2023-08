GP-Sieger Liam Everts (KTM): «Es war am Limit»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts feierte beim Motoross-Grand Prix der Niederlande den zweiten GP-Sieg seiner Karriere mit einem spektakulären Manöver in der letzten Runde – ohne den Stand der Dinge genau zu kennen.

Die MX2-WM im tiefen Sand von Arnheim in den Niederlanden brachte im Finish von Wertungslauf 2 einen echten Thriller. Liam Everts (Red Bull KTM) lag auf Rang 2 hinter Lucas Coenen (Nestaan Husqvarna), dieses Ergebnis hätte Everts den GP-Sieg eingebracht.

Landsmann und Rückkehrer Jago Geerts (23), für den es nach der zweiten Verletzungspause um jeden Punkt geht, hatte aber etwas dagegen. Nach mehreren Versuchen schaffte der Yamaha-Held ein Manöver in der letzten Runde. Dem 18-jährigen Everts gelang aber drei Kurven vor dem Ziel noch der Konter – das Ganze mit viel Schwung aus einer Linkskurve heraus mit einem weiten Satz in eine Sprungkombination hinein.

Everts‘ Vater Stefan, zehnfacher Weltmeister, fuhr in seiner Karriere insgesamt 101 GP-Siege ein, Opa Harry gewann vier WM-Titel. Jetzt stand Liam 130 Kilometer von seiner belgischen Heimat entfernt zum zweiten Mal in einem Grand Prix auf der höchsten Stufe des Podiums. «Es war sehr hart. Ich musste gegen Lucas früh im Rennen zurückstecken. Ich habe gesehen, dass ich nicht wirklich mitgehen konnte», gestand der jüngste GP-Sieger aus dem Hause Everts. «Aber ich bin super happy mit dem zweiten Grand Prix-Sieg.»

«Es war wirklich am Limit. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, dass es um den GP-Sieg ging», erläuterte Everts zur Aktion mit Geerts. «Ich dachte, es geht um eine Position auf dem Podium. Ich wusste, dass Jago in den letzten beiden Runden alles versuchen würde. Ich habe probiert, so gut wie möglich zu verteidigen, vielleicht war es zu gut in einigen Passagen. Daher hat Jago mich wohl auch geschnappt. Ich war da etwas zu defensiv.»

«Ich hätte eigentlich im ersten Lauf Rang 2 holen sollen, aber mir ist zwei Runden vor Schluss dieser Fehler passiert», analysierte Everts. «Ich habe mich dann für den zweiten Lauf selbst heiß gemacht und dann auch den Holeshot geschafft. Den GP-Sieg hätte ich aber nicht erwartet.»

Ergebnisse MX2 Arnheim/NL (20. August):

1. Liam Everts (B), KTM, 3-2

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-1

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS 1-6

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 4-3

5. Andrea Adamo (I), KTM, 2-5

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 5-4

7. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 7-7

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 8-8

9. Isak Gifting (S), GASGAS, 10-9

10. Oriol Oliver (E), KTM, 11-10

11. Emil Weckmann (FIN), Honda, 13-11

12. Scott Smoulders (NL), Honda, 14-14

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-

14. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 19-13

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 27-12

16. Arvid Lüning (S), GASGAS, 17-16

17. Filip Olsson (S), Husqvarna, 16-17

18. David Braceras (E), Kawasaki, 12-26 (DNF)

19. Taylor Hammal (GB), KTM, 23-15

20. Peter König (D), KTM, 15-28 (DNS)

…

25. Jan Krug (D), Husqvarna, 22-21

...

DNS: Sacha Coenen (B), KTM

MX2 WM-Stand nach nach 16 von 19 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 705

2. Liam Everts (B), KTM, 633, (-72)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 603, (-102)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 595, (-110)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 511, (-194)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-204)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 462, (-243)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-243)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 460, (-245)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 325, (-380)