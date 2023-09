MXoN Team Niederlande ohne Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings wird nicht zum Motocross der Nationen antreten. Dennoch starten die Niederländer mit Calvin Vlaanderen (MXGP, Yamaha), Glenn Coldenhoff (OPEN, Yamaha) und Kay de Wolf (MX2, Husky) in starker Besetzung.

Nach seinem Schlüsselbeinbruch beim Heim-Grand-Prix in Arnheim war zunächst ungewiss, wann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings wieder fit sein wird und ob er für das Motocross der Nationen am 8. Oktober in Ernée zur Verfügung steht. Nun ist gewiss: Herlings wird in Ernée nicht starten.

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf hatte bereits letzte Woche das Fahrtraining wieder aufgenommen. Er wird das niederländische Team in der MX2-Klasse vertreten.

In der MXGP-Klasse wird Calvin Vlaanderen (Gebben van Venrooy Yamaha) an den Start gehen. In der OPEN Klasse startet Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff. Beide Fahrer sind in dieser Saison solide Top-10-Kandidaten in der MXGP-Klasse. Coldenhoff rangiert nach 17 von 19 WM-Läufen auf P4 der Tabelle. Vlaanderen liegt auf P6 und ist der beste MXGP-Privatfahrer dieser Saison.

MXoN Team Niederlande:

Calvin Vlaanderen – MXGP

Glenn Coldenhoff – OPEN

Kay de Wolf - MX2

Im letzten Jahr verfehlte Team Oranje das Podium. 2019 gewannen die Niederländer auf heimischem Boden in Assen. In Frankreich will das Team nun wieder zurück auf die Medaillenplätze.

Teammanager ist Barry Forschelen erklärt: «Obwohl unsere Fahrer im letzten Jahr wie die Löwen gekämpft haben, waren sie nach dem siebten Platz etwas enttäuscht. Jetzt sind wir zurück mit einer starken Auswahl, die alles geben wird, um wieder erfolgreich zu sein.»