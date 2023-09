MXoN: Starkes spanisches Team nominiert

Mit Jorge Prado (GASGAS/OPEN), Rubén Fernández (Honda/MXGP) und David Braceras (Kawasaki/MX2) rückt das spanische Team mit einer starken Besetzung zum Motocross der Nationen an.

Kapitän der spanischen Nationalmannschaft beim Motocross der Nationen am 8. Oktober in Ernée wird Jorge Prado sein. Der MXG-WM-Leader wird aber in der OPEN Klasse antreten.

Team Spanien MXoN 2023:

Jorge Prado – OPEN – GasGas FC450

Rubén Fernández – MXGP – Honda CRF 450

David Braceras – MX2 – Kawasaki KXF 250

José Butrón, der die US Nationals auf Gesamtrang 11 beendete, ist als Reservefahrer nominiert. Spanien wird in Ernée durch die drei Werksteams von GASGAS, HRC und Kawasaki unterstützt.

Mit HRC Werksfahrer Rubén Fernández und dem MX2-WM-Fahrer David Braceras wird Spanien mit einem starken Team antreten. Die Mannschaft zählt damit neben Australien, Frankreich und Belgien zu den Podiumskandidaten.

Titelverteidiger USA wird in diesem Jahr wohl kein Top-Team zusammenbekommen. Eine Nominierung der Amerikaner steht noch immer aus.

«Wir alle wissen, dass das MXoN ein ganz besonderes Rennen ist und dass wir eine großartige Leistung der drei Fahrer und ihrer Motorräder benötigen, wenn wir ein großartiges Ergebnis erzielen wollen. Es wird sicher einige spannende Rennen geben und ich hoffe, dass unsere spanischen Fans das Team in Ernée unterstützen», erklärte Trainer Paco Rico. Spanien wurde 2022 Sechster beim MXoN.