Maggiora: Italien präsentiert MXoN Team

Team Italien tritt beim Motocross der Nationen in Ernée mit der Besetzung Alberto Forato (KTM), Mattia Guadagnini (GASGAS) und Andrea Adamo (Red Bull KTM) an. Das Team hat Podiumsambitionen.

Am Freitag vor dem Großen Preis von Italien in Maggiora wurde die italienische Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen vorgestellt. Die Pressekonferenz fand im Medienzentrum des Maggiora Parks statt. Teammanager Thomas Traversini stellte das Team vor:

MXoN Team Italien:

Alberto Forato - MXGP

Andrea Adamo - MX2

Mattia Guadagnini - OPEN

Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo ist Tabellenführer und Titelanwärter in der für das Motocross der Nationen so wichtigen MX2-Klasse. Alberto Forato (KTM) hat sich in der MXGP-WM zu einem konstanten Top-10-Fahrer entwickelt und rangiert auf Tabellenrang 8. Mattia Guadagnini (GASGAS) war zwar in dieser Saison lange verletzt, ist aber inzwischen wieder fit und ebenfalls ein solider Top-10-Fahrer.

Das erklärte Ziel von Team Italy für das Motocross der Nationen am 7.-8. Oktober in Ernée ist das Erreichen des Podiums.