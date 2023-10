MXoN, Rennen 1: Frankreich führt, Deutschland P3

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann das Auftaktrennen des Motocross der Nationen im französischen Ernée vor Jorge Prado (GASGAS) und Ken Roczen (Suzuki). Frankreich führt vor Australien und Deutschland.

Rennen 1 zum Motocross der Nationen im französischen Ernée: Der Spanier Jorge Prado (GASGAS) zog den Holeshot und führte das Rennen 5 Runden lang an. Jett Lawrence (Honda) kam schon in der zweiten Kurve von der Strecke ab und ging zu Boden. Der Australier musste das Rennen vom Ende des Feldes aufnehmen und kämpfte sich am Ende noch bis auf den 6. Platz nach vorne.

Das Rennen wurde dominiert vom Duell zwischen Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki) und Jorge Prado (GASGAS). In Runde 6 quetschte sich Febvre an Prado vorbei an die Spitze. Das Rennen schien danach entschieden zu sein, doch nach weiteren 10 Runden startete Prado einen Zwischenspurt und übernahm seinerseits die Führung. Nachdem die letzten beiden Runden eingeläutet wurden, platzierte Febvre einen Konter, übernahm unterstützt vom Jubel tausender französischer Fans erneut die Führung und gewann das erste Rennen mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden vor Prado.

Ken Roczen (Suzuki) startete im Bereich der Top-5 und kämpfte sich zunächst an Aaron Plessinger (KTM) vorbei auf P4. In Runde 6 setzte er sich mit hohem Kurvenspeed gegen Jeremy Seewer (Yamaha) durch und erreichte P3. In Runde 8 unterlief dem Deutschen ein Fehler: Der Deutsche würgte in einer Spitzkehre seine Suzuki ab. 'Kickstart Kenny' machte seinem Namen Ehre und kickte sein Motorrad an, doch Seewer und Plessinger passierten den Thüringer, bevor dieser das Rennen wieder aufnehmen konnte.

Mit Wut im Bauch kämpfte sich 'Kickstart-Kenny' zurück und beendete das Rennen auf P3. Der deutsche MX2-Starter Simon Längenfelder (GASGAS) startete im Bereich der Top-8 und fiel gegen die leistungsstärkeren MXGP-Bikes im Rennen auf P14 zurück. Mit 14+3=17 Punkten rangiert das DMSB-Team auf P3 hinter Frankreich (9 Punkte) und Australien (16 Punkte).

US-MX2-Starter RJ Hampshire (Husqvarna) kollidierte in der Anfangsphase des Rennens mit dem Spanier Oriol Oliver (KTM). Der Amerikaner musste sich von P22 aus nach vorne arbeiten und beendete das Rennen auf Rang 16.

US-Pilot Aaron Plessinger (KTM) zeigte heute eine deutlich bessere Leistung als am Samstag während des Qualifikationsrennens. Der KTM-Werksfahrer kämpfte in der Spitzengruppe und beendete das Rennen auf Rang 5.

Beeindruckend war die Aufholjagd von Jett Lawrence (Honda). In der letzten Runde trickste er 50 Meter vor dem Ziel noch Tim Gajser (Honda) aus und sorgte dafür, dass Team Australien nach dem Eröffnungsrennen in der Nationenwertung auf P2 rangiert.

MXoN Lauf 1, MXGP/MX2

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Jett Lawrence (AUS), Honda

7. Tim Gajser (SLO), Honda

8. Tom Vialle (F), KTM

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12. Alberto Forato (I), KTM

13. Pauls Jonass (LAT), Honda

14. Simon Längenfelder (D), GASGAS

15. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

17. Ben Watson (GB), Beta

18. Andrea Adamo (I), KTM

19. Lucas Coenen (B), Husqvarna

20. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

…

24. Oriol Oliver (E), KTM

25. Jan Pancar (SLO), KTM

26. Gody Cooper (NZL), GASGAS

27. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Nationenwertung nach Rennen 1 von 3:

1. Frankreich, 9 Punkte

2. Australien, 16

3. Deutschland, 17

4. USA, 21

5. Spanien, 26

6. Niederlande, 26

7. Belgien, 28

8. Italien, 30

9. Schweiz, 31

10. Slowenien, 32