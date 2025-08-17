Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MXoN Team Belgien präsentiert

Von Thoralf Abgarjan
Team Belgien startet mit Sacha Coenen, Lucas Coenen und Liam Everts (v.l.n.r.)
© Copyright-Free

Team Belgien startet mit Sacha Coenen, Lucas Coenen und Liam Everts (v.l.n.r.)

Belgien präsentierte am Rande des Grands Prix of Sweden in Uddevalla das MXoN Team für das Motocross der Nationen am 5. Oktober auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville. Belgien startet mit einem jungen Team.
Am Rande des Grands Prix of Sweden in Uddevalla wurde die belgische Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen am 5. Oktober in Crawfordsville (USA) präsentiert:

MXoN Team Belgien 2025:

Sacha Coenen - MX2
Lucas Coenen - MXGP
Liam Everts - Open

Liam Everts wird in der offenen Klasse mit einem 350er oder 450er Bike antreten. Team Manager ist der frühere WM-Pilot Joël Roelants. «Die Coenens waren die ganze Saison über stark», erklärte Roelants. «Liam hat bestätigt, dass er wieder gesund und bereit ist, sich in den kommenden Rennen wieder in Topform zu bringen.»

