MXoN Team Belgien präsentiert

Am Rande des Grands Prix of Sweden in Uddevalla wurde die belgische Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen am 5. Oktober in Crawfordsville (USA) präsentiert:

MXoN Team Belgien 2025:



Sacha Coenen - MX2

Lucas Coenen - MXGP

Liam Everts - Open

Liam Everts wird in der offenen Klasse mit einem 350er oder 450er Bike antreten. Team Manager ist der frühere WM-Pilot Joël Roelants. «Die Coenens waren die ganze Saison über stark», erklärte Roelants. «Liam hat bestätigt, dass er wieder gesund und bereit ist, sich in den kommenden Rennen wieder in Topform zu bringen.»