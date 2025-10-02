Gajser vor Honda-Abschied: Spezial-Training und PK

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Johannes Orasche
Honda-Ass Tim Gajser wird beim Motocross der Nationen in den USA seinen letzten Renneinsatz für die Roten absolvieren. Auf dieses Highlight bereitete sich der Slowene auf der ehemaligen WM-Piste nahe Marburg vor.
Für Tim Gajser wird das Motocross der Nationen (MXoN) in Ironman am kommenden Wochenende auch eine sentimentale Angelegenheit. Der Slowene holte alle seine fünf WM-Titel mit HRC, er wird die Honda-Truppe von Giacomo Gariboldi nun jedoch verlassen – Gajser wird ab kommender Saison im Werksteam von Yamaha seinem Job nachgehen.

Am Mittwoch reiste der 29-Jährige gemeinsam mit einigen Vertrauten – darunter auch Motorhome-Fahrer und Mädchen für alles Giampiero Canetti – via Laibach in die USA. Auf den Auftritt für sein Heimatland Slowenien bereitete sich Gajser wie gewohnt gewissenhaft vor, absolvierte am Dienstag noch ein Training auf dem Motorrad. Schauplatz der Session war die ehemalige Motocross-WM-Strecke von Orehova Vas in der Nähe von Marburg, wo am vergangenen Wochenende noch regionale Rennen über die Bühne gingen.

In Orehova Vas mit dabei waren auch seine beiden MXoN-Teamkollegen Jan Pancar (KTM) und Jaka Peklaj (Husqvarna), mit denen Gajser vor einem Jahr im britischen Matterley Basin sensationell Rang 7 holen konnte. Im Rahmen der Session in Orehova Vas wurde vom slowenischen Verband auch noch eine viel beachtete offizielle Pressekonferenz abgehalten. Motocross hat sich in Slowenien Dank Gajser in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Sportart entwickelt.

Gajser war in seiner Heimat bereits mehrfach Sportler des Jahres. Bei dem Pressetermin am Dienstag vor Ort war auch Teammanager Saso Kragelj, der selbst einst in der WM und EM unterwegs war und Einsätze beim MXoN hinter sich hat. Gajser ist der erfolgreichste Honda-Crosser der Historie mit 52 Grand-Prix-Siegen. Die MXGP-WM 2025 führte der Slowene im Frühling zum Zeitpunkt seines verhängnisvollen Sturzes beim Schweizer Grand Prix in Frauenfeld mit Respektabstand an.

