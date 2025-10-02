Kalender 2026: Deutschland GP am 31.Mai 2026

FIM und WM-Serienvermarkter Infront Moto Racing präsentierten heute den vorläufigen Kalender für die Saison 2026. Der schweizerische Grand Prix findet am 29. März und der Deutschland Grand Prix am 31. Mai statt.

Am Rande des Motocross der Nationen in Crawfordsville wurde der vorläufige Kalender für die kommende Saison 2026 präsentiert. Die wichtigsten Nachrichten: Der Grand Prix of Switzerland findet am 29. März und und der Grand Prix of Germany im Talkessel am Wochenende 31. Mai 2026 statt.

Die WM 2026 soll wieder 20 Läufe umfassen. Saisonauftakt ist der 22. Februar. Das Finale ist am 20. September in Darwin (Australien) geplant. Der Ort des Saisonauftakts ist zur Zeit noch nicht festgelegt. Auch der Ort des britischen GPs ist zur Zeit noch unklar. Die Veranstalter in Matterley Basin klagen über behördliche Probleme und Auflagen, die einen Unsicherheitsfaktor darstellen.

Für Fans aus dem deutschsprachigen Raum sind auch der Termine in Loket (26. Juli), Lommel (2. August) und Arnheim (23. August) von Interesse.

Mit Almonte in Spanien ist im kommenden Jahr ein neuer Veranstalter dabei. Montevarci in Italien kehrt in den WM-Kalender zurück.

Das Motocross der Nationen 2026 soll am 4. Oktober 2026 in Ernée ausgetragen werden.

Provisorischer WM-Kalender 2026, Stand 02.10.2025



22.02.2026 – TBA

08.03.2026 – Argentinien

22.03.2026 – Spanien, Almonte, EMX250, EMX125

29.03.2026 – Schweiz, Frauenfeld, EMX250, EMX125

12.04.2026 – Sardinien, Riola Sardo, EMX250, EMX125

19.04.2026 – Italien, Pietramurata, EMX250, EMX125

17.05.2026 – Großbritannien, TBA, WMX & EMX250

24.05.2026 – Frankreich, Lacapelle Marival, WMX, EMX250

31.05.2026 – Deutschland, Teutschenthal, WMX & EMX250

07.06.2026 – Lettland, Kegums, EMX250, EMX125

21.06.2026 – Italien, Montevarchi, WMX, EMX125

28.06.2026 – Portugal, Águeda, EMX250, EMX125

13.07.2026 – TBA, TBA, EMX250, EMX125

26.07.2026 – Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2026 – Belgien, Lommel, EMX125, EMX OPEN

16.08.2026 – Schweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

23.08.2026 – Niederlande, Arnheim, WMX, EMX250

06.09.2026 – Türkei, Afyonkarahisar, EMX250, EMX125

13.09.2026 – China, Shanghai

20.09.2026 – Australien, Darwin, WMX

Motocross der Nationen:



04.10.2026 – Frankreich, Ernée

Junioren WM:



05.07.2026 – Tschechien, Jinin