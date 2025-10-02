Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Herzzerreißende Entscheidung

Kalender 2026: Deutschland GP am 31.Mai 2026

Von Thoralf Abgarjan
© Thoralf Abgarjan

Der Deutschland Grand Prix ist am 31. Mai 2026 geplant

FIM und WM-Serienvermarkter Infront Moto Racing präsentierten heute den vorläufigen Kalender für die Saison 2026. Der schweizerische Grand Prix findet am 29. März und der Deutschland Grand Prix am 31. Mai statt.
Am Rande des Motocross der Nationen in Crawfordsville wurde der vorläufige Kalender für die kommende Saison 2026 präsentiert. Die wichtigsten Nachrichten: Der Grand Prix of Switzerland findet am 29. März und und der Grand Prix of Germany im Talkessel am Wochenende 31. Mai 2026 statt.

Die WM 2026 soll wieder 20 Läufe umfassen. Saisonauftakt ist der 22. Februar. Das Finale ist am 20. September in Darwin (Australien) geplant. Der Ort des Saisonauftakts ist zur Zeit noch nicht festgelegt. Auch der Ort des britischen GPs ist zur Zeit noch unklar. Die Veranstalter in Matterley Basin klagen über behördliche Probleme und Auflagen, die einen Unsicherheitsfaktor darstellen.

Für Fans aus dem deutschsprachigen Raum sind auch der Termine in Loket (26. Juli), Lommel (2. August) und Arnheim (23. August) von Interesse.

Mit Almonte in Spanien ist im kommenden Jahr ein neuer Veranstalter dabei. Montevarci in Italien kehrt in den WM-Kalender zurück.

Das Motocross der Nationen 2026 soll am 4. Oktober 2026 in Ernée ausgetragen werden.

Provisorischer WM-Kalender 2026, Stand 02.10.2025

22.02.2026 – TBA
08.03.2026 – Argentinien
22.03.2026 – Spanien, Almonte, EMX250, EMX125
29.03.2026 – Schweiz, Frauenfeld, EMX250, EMX125
12.04.2026 – Sardinien, Riola Sardo, EMX250, EMX125
19.04.2026 – Italien, Pietramurata, EMX250, EMX125
17.05.2026 – Großbritannien, TBA, WMX & EMX250
24.05.2026 – Frankreich, Lacapelle Marival, WMX, EMX250
31.05.2026 – Deutschland, Teutschenthal, WMX & EMX250
07.06.2026 – Lettland, Kegums, EMX250, EMX125
21.06.2026 – Italien, Montevarchi, WMX, EMX125
28.06.2026 – Portugal, Águeda, EMX250, EMX125
13.07.2026 – TBA, TBA, EMX250, EMX125
26.07.2026 – Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T
02.08.2026 – Belgien, Lommel, EMX125, EMX OPEN
16.08.2026 – Schweden, Uddevalla, EMX250, EMX125
23.08.2026 – Niederlande, Arnheim, WMX, EMX250
06.09.2026 – Türkei, Afyonkarahisar, EMX250, EMX125
13.09.2026 – China, Shanghai
20.09.2026 – Australien, Darwin, WMX

Motocross der Nationen:

04.10.2026 – Frankreich, Ernée

Junioren WM:

05.07.2026 – Tschechien, Jinin

