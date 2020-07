Drei WM-Läufe im belgischen Lommel!

Kurz vor der Präsentation des nächsten Kalenderupdates sickerte heute über belgische Mediennachrichten durch, dass in Lommel im Oktober 3 WM-Läufe stattfinden sollen. Auch Finnland und Lettland sind Kandidaten.

MXGP-Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' hat in den nächsten Tagen einen neuen WM-Kalender angekündigt. Vorab sickerte über Quellen aus Belgien durch, dass der neue Plan vorsieht, mehrere WM-Läufe an einem Ort durchzuführen. In der Sandhölle von Lommel sollen demnach am 18., 21. und 25. Oktober WM-Läufe als Eintagesveranstaltungen durchgeführt werden. Für die dritte Veranstaltung soll der Kurs umgebaut werden.

Das Konzept von Eintages- und Doppelveranstaltungen kursiert in der Motocross-Szene bereits länger. Damit sollen Probleme mit unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in den einzelnen Ländern umgangen und auch Kosten gespart werden.

Als weitere Kandidaten für Mehrfachveranstaltungen sind Kegums (Lettland) und der neu in den Kalender aufgenommene KymiRing in Finnland im Gespräch.