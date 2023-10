Arminas Jasikonis zieht den Stecker

Nach seiner schweren Kopfverletzung im Jahre 2020 kehrte Arminas Jasikonis 2021 in den Sport zurück, doch sein Comeback verlief nicht nach Plan. Nun legt Jasikonis eine Pause ein. Ob er zurückkehrt, ist ungewiss.

Nach seinem schweren Unfall 2020 in Mantova kämpfte Arminas Jasikonis um sein Leben. Mehrere Tage lag der Litauer mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Koma. Viele Wochen Reha waren notwendig, bis Jasikonis wieder bereit war, auf ein Motorrad zu steigen. Entsprechend schwierig war sein Comeback in die WM 2021. Jasikonis war 3 Jahre lang Husqvarna Werksfahrer. Zuvor war er bis zum Ende des Suzuki-Engagements Suzuki-Werksfahrer.

«Es ist Zeit, innezuhalten», erklärte Jasikonis in den sozialen Medien. «Ich werde eine Pause einlegen. Ich kann noch nicht sagen, ob und wann ich zurückkomme. Ich habe in unserem Sport viele wertvolle Freunde gefunden. Es war eine intensive Zeit, an die ich viele tolle Erinnerungen habe. Dieser Sport war mein Leben. Er hat mich stark gemacht und mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Aber im Moment läuft es einfach nicht. Also musste ich jetzt einfach den Stecker ziehen. Es ist Zeit, Stabilität in mein Leben zu bringen. Dann werden wir sehen, was als nächstes kommt!»