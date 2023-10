Jeffrey Herlings (KTM): Wieder ein Schlüsselbeinbruch

Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings erlebte bei einem nationalen Motocross-Strandrennen in den Niederlanden am Wochenende erneut eine böse Schrecksekunde. Jetzt ist sogar von einem Schlüsselbeinbruch die Rede.

Jeffrey Herlings bleibt vom Pech verfolgt. Der Red Bull-KTM-Motocross-Superstar fabrizierte am Sonntag bei einem nationalen Rennen in Vlissingen in den Niederlanden einen schmerzhaften Abflug. Der Zwischenfall passierte, als Herlings im zweiten Rennen des Tages knapp vor Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf um die Piste hetzte.

Zum Hergang: In einer langgezogenen Kurve übersprang der 29-Jährige mit viel Speed innen zwei Wellen und übersah einen in dieser Spur strauchelnden Nachzügler. Diesem Fahrer sprang Herlings nahezu ins Heck und wurde mit einiger Wucht von seiner KTM seitlich abgeworfen – er landete mit der rechten Flanke im Sand.

Montagfrüh wurde bestätigt, dass Herlings erneut einen Schlüsselbeinbruch davongetragen hat. Herlings war gerade dabei, sich wieder zurück zu kämpfen, nachdem er Ende August im freien Training beim Heim-Grand Prix in Arnheim einen Schlüsselbeinbruch erlitten hatte.

Vom Herlings-Crash existieren bereits einige Amateur-Videos, die in den verschiedenen sozialen Netzwerken zu finden sind.

Übrigens: MX-Fahrer De Wolf war in dem Rennen wie schon eine Woche zuvor mit einem 450-ccm-Motorrad unterwegs und wusste auch damit im Sand zu überzeugen.