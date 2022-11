Zwei Teenager Todesopfer bei Rallye du Condroz

Bei der belgischen Rallye du Condroz sind bei einem Unfall mit einem Rallye-Auto am Sonntag zwei Teenager gestorben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Lüttich. Sieg von Nikolay Gryazin nur noch Nebensache.

Eine 16-Jährige aus Hannut und ein 18-jähriger junger Mann aus Huy, das sind die Opfer, die die Rallye du Condroz, einem Lauf zur Belgischen Meisterschaft, am Sonntag gefordert hat. In ersten Meldungen war vermutet worden, dass es sich bei den Opfern um eine Frau mit ihrem Kind gehandelt habe.

Der Citroën C3 Rally2 von Xavier Bouche war in der Ortschaft Moha wahrscheinlich wegen Nässe von der Strecke abgekommen. Das Auto fuhr in eine Menschenmenge. Die beiden Opfer waren angeblich sofort tot.

Bei dem Unfall gab es auch Verletzte. Eine Zahl will die Staatsanwaltschaft dazu nicht nennen. In einer Pressemitteilung spricht sie lediglich von einer bislang unbestimmten Zahl von Menschen. Keiner von ihnen sei in Lebensgefahr.

Die Stelle, an der sich der Unfall ereignete, gilt laut Staatsanwaltschaft als gefährlich. Ob sich dort Menschen während der Rallye aufhalten durften oder nicht, sei bislang noch unklar, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die genauen Ursachen des Unglücks waren zunächst klar. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte der Nachrichtenagentur AFP, nach Aussage eines Experten sei die Strasse zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund von Regen rutschig gewesen. Alkoholtests bei dem Fahrer des Unfallwagens sowie beim Beifahrer fielen den Angaben zufolge negativ aus.

Die Ermittler untersuchten zudem noch, ob sich die beiden getöteten Teenager möglicherweise in einer Zone aufgehalten hatten, die nicht für Zuschauer zugelassen war. Die letzte Prüfung der Rallye wurde nach dem Unglück abgesagt.